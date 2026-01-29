【有影】國產鮮乳共創新商機 餐飲品牌攜手酪農擴大應用 9

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

在永續飲食與在地消費意識逐漸抬頭下，國產鮮乳正以嶄新樣貌走進餐飲市場。農業部攜手台灣連鎖加盟促進協會推動「在地供應鏈信任共創計畫」，串聯酪農、生產端與連鎖餐飲品牌，讓國產鮮乳不再只是單一飲品，而是成為料理、甜點與加工食品的重要原料，實際落實「從產地到餐桌」的信任循環。





台灣連鎖加盟促進協會指出，透過該計畫已成功媒合30家連鎖品牌，推出30項國產鮮乳應用商品，涵蓋咖啡、鍋物、甜點與熟食等多元品項，國產鮮乳年使用量也從原本約30噸，大幅成長至210噸，展現連鎖體系在穩定採購與規模應用上的關鍵影響力。

農業部表示，近年國人牛乳年均消費量提升至22公斤，顯示市場需求持續成長。相較進口乳源，國產鮮乳具備新鮮、在地生產與碳足跡較短等優勢，從牧場到消費者餐桌的時間不到兩天，仍具高度競爭力。透過與連鎖餐飲與手搖飲業者合作，也有助於擴大國產鮮乳的應用場景，提升整體產業韌性。

多家參與品牌也分享實際經驗。精品咖啡品牌湛盧咖啡表示，國產鮮乳在香氣與口感表現上更為自然甜潤，能突顯咖啡豆風味，已成為門市調製拿鐵的重要原料；專供餐飲通路的櫻島家鮮乳，則因乳脂表現佳，深受烘焙與火鍋業者青睞。現場更有業者示範以國產鮮乳入菜，打造全新湯品與創意料理，展現鮮乳應用的更多可能。

為協助消費者辨識，協會也設計「國產乳標識」，讓民眾能一眼看出店家是否選用國產鮮乳。農業部強調，未來除持續推動鮮乳飲用外，也將鼓勵更多加工與入菜應用，拓展國產生乳多元去化管道，深化產業共創，讓支持台灣酪農成為日常飲食的一部分。

