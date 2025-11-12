有影／地鐵驚見老翁「硬坐女腿」！遭推開還露猥褻笑

國際中心／張予柔報導



今年9月北捷傳出73歲曾姓婦人因優先席與人發生衝突，慘遭踹飛的事件，讓網友喊道「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。近期在中國地鐵上也發生了「老人搶位」的離譜行為，一名白髮老翁在車廂內不顧旁人讓座，竟直接走到一名年輕女子面前，一屁股坐在她大腿上，遭推開後還露出詭異笑容，讓全車乘客看傻。





上海地鐵一名老人上車後，一屁股坐在女乘客的腿上，一旁男乘客幫忙推開老人卻露出詭異笑容。（圖／翻攝自微博）事件發生在上海地鐵9號線列車上，從目擊乘客拍下的影片顯示，當時列車滿座，一名約80歲的老翁上車後，雖有乘客好意起身讓座，他卻完全不理會，反而徑直走到穿短裙的年輕女子面前，突然轉身「硬坐」在她腿上。女子驚嚇之餘立刻試圖推開，旁邊一名男乘客也幫忙推開，沒想到老人不但沒有站起來，還露出詭異笑容，反覆坐回女生腿上。

影片曝光引起網友憤怒，留言怒批「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。（圖／翻攝自微博）

最終，受害女乘客報警求助，並向警方表示「他就是不肯起來，旁邊有人讓位也不坐。」一旁男乘客更氣憤表示「要不是這個社會不能打人，我真的我今天踩死」。警方接獲通報趕抵現場，將該名老翁帶離車廂調查。影片曝光後，引起網友熱議，紛紛留言痛批「老不羞的」、「放以前這老頭會被打一頓」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。

