【有影】基隆捷運先期工程開工動土 「基隆智慧科技園區」打造新北進入基隆第一門戶

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、林佑威、王聿瀠／基隆報導

基隆市民引頸期盼的基隆捷運動工了！基隆市政府與新北市政府今(30)日於基隆市七堵區百福公園舉辦「基隆捷運先期工程開工典禮」，由基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜共同主持，正式宣告基隆捷運先期工程正式啟動!

基隆市長謝國樑表示，基隆捷運是交通部規劃的跨縣市重大軌道建設，行政院去年初核定綜合規劃，由新北市政府負責興建與營運工作，同時並啟動基本設計作業，去年12月首度將基本設計工程經費提送交通部審議，經多次審議意見並修正送審，目前正由行政院公共工程會續行審議中。

謝國樑指出，因基隆捷運工程經費審議期程較長，為避免影響完工時程，基隆市與新北市攜手合作，採取相關配套作法，包含先行辦理細部設計作業、預留機電系統後續擴充、優先推動先期工程施工等作法，以加速整體工程進程。就目前推動進度，新北市政府代辦的「機電系統及軌道統包工程」已完成議價，並採「保留決標」方式辦理，待中央核定工程經費後，即可依程序完成決標並正式動工。

基隆市府交通處表示，先期工程為基隆捷運的重要開端，為讓後續捷運主體工程能順利進場，基隆市政府與新北市政府合作，率先針對SB19站址百福公園周邊辦理擋土牆整治作業，包括施作擋土排樁、整地開挖、排水設施暨水土保持工程及景觀復舊等，並進行捷運沿線周邊植栽移植，以因應後續工程推動需求，降低對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響。

謝國樑強調，基隆捷運不僅是一條交通線，更是推動都市再造與產業轉型的重要契機。其中SB18站（五堵）作為雙北進入基隆的第一站，未來將成為捷運建設與都市更新結合的核心亮點。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，將引導倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用型態，以打造嶄新的城市面貌，象徵基隆邁向新時代的重要門戶。園區開發總樓地板面積初估接近50萬坪，其中產業比例佔多數，預期可創造數萬個就業機會。

「基隆智慧科技園區」面積約30公頃，目前由基隆市政府都市發展處辦理規劃作業，預計明年啟動都市計畫檢討變更，並採市地重劃整體開發。在空間規劃上，秉持「以人為本」的核心理念，借鏡臺北市信義計畫區，規劃長超過3公里的立體人行空廊系統，串連捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。此設計不僅因應基隆多雨氣候，規劃提供更安全、友善且連續立體的人行環境，落實捷運導向發展(TOD)理念，以提升整體都市機能與生活品質。

▲捷運SB18站周邊地區開發構想模擬示意圖(AI生成)

交通處表示，基隆捷運未來通車後除提升基隆至汐止、南港及台北地區的通勤便利性，提供國道客運及台鐵以外的新選項，未來與汐東線及民生汐止線串聯後，透過基隆捷運帶動沿線產業及都市發展，開啟基隆市的新篇章。

