【有影】夜間視覺UP 新材質新科技有感提升術後生活便利性

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導

台灣醫學界年度盛會，2025中華民國眼科醫學會年會圓滿落幕，全台眼科權威齊聚一堂掌握新趨勢。面對台灣邁入超高齡社會，加上國人高度近視比例居高不下，白內障患者對於術後「視覺品質」的要求，已從單純的「看得見」提升至「看得清、看得舒適」，特別是夜間駕駛安全與低光源環境下的視覺表現，醫師分享當前人工水晶體科技進展，為患者具體改善生活的現況。

白內障是台灣老年人第二大常見慢性病，一旦影響生活就建議開刀治療。合安眼科院長吳昱愷表示，人眼的瞳孔在夜間會自然放大，光線若從比較傾斜的角度進入眼睛，很容易照射到人工水晶體的邊緣。傳統人工水晶體因為設計的關係，當光線穿過邊緣時會產生不必要的散射，導致患者在夜間視力品質下降，出現眩光或光暈的干擾。

吳昱愷分享，新式人工水晶體「低眩方邊設計」透過特殊的精準邊緣處理，能有效減少傾斜光線造成的散射，進而大幅改善患者的夜間視力品質，從一位臨床案例可以看見明顯改善，該名患者兩眼分開手術，第一眼植入傳統設計水晶體，第二眼則選擇了新式低眩方邊設計，在兩眼都完成手術後，患者明顯感受到差異，認為新設計在夜間確實大幅降低了眩光情形，視覺舒適度顯著提升。

永和大學眼科診所院長鐘珮禎也分享上個月剛幫母親進行白內障手術的例子。「母親原本是位熱愛戶外活動與運動的人，卻有一段時間變得不愛出門，甚至每天下午三、四點就急著回家。一問之下才知，母親因為白內障導致在黃昏光線昏暗時極度缺乏安全感，覺得地板不平、上下樓梯沒把握，嚴重影響自信心。」

鐘珮禎為母親進行詳細檢查並安排手術後，採用能兼顧遠、中、近視力且具備優質光學設計的人工水晶體。「術後隔天，母親驚訝地發現衣櫃裡穿了許久的外套竟然是紫色的，而非她一直以為的咖啡色，顯示白內障對色覺判斷的影響之深。術後三天更興奮地打電話分享，在河濱公園連遠處的水鳥、對岸大樓的標示都能看得一清二楚，甚至買菜購物看標籤也不再需要戴老花眼鏡，眉頭深鎖的表情也隨之消失，重拾了生活的樂趣與自信。」

高雄悦光眼科院長曾垂鍊表示，有些人天生夜間瞳孔較大，白內障手術後在晚上更容易感受到明顯的光暈與眩光，低眩方邊設計的人工水晶體對這類患者來說，能在兼顧視覺銳利度與視力恢復的同時，減低夜間的光學干擾。他強調，人工水晶體「沒有最好，只有最適合」，醫師必須在門診時與患者進行詳細溝通，了解是否有長時間夜間開車等需求，或是頻繁閱讀近距離文字的習慣，才能量身打造最合適的手術方案。若散光超過75度至100度，就會明顯影響視力品質，建議手術時一併進行矯正，才能重拾清晰視力。

隨著醫療科技的進步，白內障手術已不再僅是單純的「復明」手術，而是進階為「回春」手術，一次解決近視、遠視、散光及老花等問題。中國醫藥大學附設醫院視光室主任田彭太表示，現在的患者更在意術後能否在不戴老花眼鏡的情況下，順暢地使用手機或閱讀。因此能夠提供連續視力、調整中近距離的「長焦段」或「全焦段」水晶體成為熱門選擇，新式人工水晶體設計在周邊防眩的功能上，確實能大大減少夜間不適感。

