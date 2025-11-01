【有影】大溪威斯汀喜迎十週年 「蔚藍之島‧濟洲尋味」獻上韓式饗宴

cnews124251030a02

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／桃園報導

從戲劇、音樂到綜藝節目，韓流文化讓許多國人熟悉並喜愛韓國美食。迎來開幕十周年的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，11月起推出「蔚藍之島‧濟州旬味」韓國濟州島美食大賞，以美食饗宴慶祝重要里程碑，特別邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店濟州島JW萬豪度假酒店旗下餐廳Island Kitchen主廚率領韓籍廚師團隊來台指導，把最道地的島嶼風味端上桌，活動期間用餐滿額還能抽台灣虎航濟州島來雙人來回機票。

「蔚藍之島‧濟州旬味」自11月1日至明年3月1日在知味西餐廳登場，濟州島JW萬豪度假酒店韓籍廚師團隊特地前來客座，Island Kitchen主廚Sam Im擁有超過十年的國際酒店餐飲經驗，以當代手法演繹濟州風味。活動期間能品嚐多道經典韓食，融合濟州風味的黑豬肉料理、時令海鮮與獨特發酵醬料入饌，呈現數十道主題菜式包含涼菜、熱食、湯品及甜點等多樣選擇，打造兼具海島氣息及韓式雅緻的飲食文化。

呈現層次豐富、香氣誘人的風味，濟州島美食大賞不能錯過經典家常料理「白切韓式五花豬」，以煮熟的黑豬肉切片盛盤，搭配新鮮蔬菜與特製大豆醬取代傳統泡菜，層次豐富、香氣濃郁。象徵團結與溫暖的「雜菜牛肉粉絲」，融合多樣蔬菜、牛肉與粉絲，多樣化的食材猶如島上居民團結一心。

此外，肉質軟嫩的「韓式燉牛肋排」，以及色彩繽紛、豐富口感的「韓式拌飯」，每一道料理都展現了韓國的風土文化。還有在韓國是生日或重要節慶才會登場的「海帶牛肉湯」，適逢大溪笠復威斯汀十周年，主廚以這道湯品「慶賀新里程」，湯頭清爽卻蘊含深厚香氣，傳遞誠摯的祝福。

更多驚喜在甜點區，「牛島花生泡芙」嚴選來自牛島的花生製成濃郁內餡，獨特香氣、花生餡扎實飽滿；「濟州柑橘慕斯」則以濟州代表特產酸甜清新的柑橘入味，融合細緻慕斯與果香層次，清爽不膩。加上韓國傳統點心「手工韓式藥果」、街頭人氣小點「蜂蜜糖餅」。

喜歡韓式街頭小吃的朋友，不管是韓式炸雞、海鮮韭菜煎餅、人參雞粥、手工自製泡菜等正宗佳餚都能在「蔚藍之島‧濟州旬味」看見，加上少見的「韓式拌芥末雞」、「辣拌鮮魷沙拉」、「濟州大醬湯」等韓風美食，絕對能吃到欲罷不能。

大溪笠復威斯汀表示，2025韓國濟州島美食大賞期間，特別推出期間限定「用餐滿額抽獎活動」回饋賓客。自11月1日至2026年3月1日止，於館內指定餐廳用餐，單筆消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張。獎項內容包含台灣虎航贊助濟州島雙人來回機票、iPhone 17、豪華住宿券、自助餐券及SPA體驗券等多項好禮，讓賓客在品味濟州美饌的同時，還能驚喜滿載而歸，共同歡慶十周年的榮耀時刻。

