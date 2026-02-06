【有影】大溪笠復威斯汀打造萌寵度假天堂 北部飯店首座「毛孩樂園」開幕 7

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／桃園報導

毛孩早已成為家庭中不可或缺的一員，也逐漸帶動「全家一起出遊」的新型度假型態。看準寵物旅遊需求持續升溫，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造「威斯汀毛孩樂園」今（5）日盛大開幕，是北部飯店首座狗狗專屬戶外遊憩空間以，結合飯店坐擁的大溪山嵐綠意與自然景觀，將廣闊綠地轉化為毛孩自在奔跑、探索感官的戶外樂園，同時也讓毛爸媽在旅途中放慢腳步，真正與家人共享無拘無束、放鬆愜意的度假時光。

廣告 廣告

桃園大溪笠復威斯汀行銷公關主任王馨誼表示，毛爸媽早已將毛孩視為家人，出遊時不再只是「能不能帶著住」，而是更加重視毛孩的感受、舒適度與是否被尊重，也讓毛孩旅遊型態逐步從「寵物友善」走向「寵物共榮」。加上北部飯店中，真正能讓毛孩自在奔跑的空間相對有限，團隊因此看見寵物旅遊需求轉變所帶來的契機，在萬豪集團的支持下，斥資打造「威斯汀毛孩樂園」，以大片綠地為核心，結合多元遊憩設施，滿足狗狗跑跳、放電的活動需求，同時也讓毛爸媽在度假過程中真正放鬆。

因應寵物旅遊需求持續成長，飯店今年同步全面升級寵物友善服務，不僅擴增寵物友善房型與可攜帶狗狗入住的房間數，大幅提升預約彈性，每間寵物房更配備帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與迎賓小點等齊全備品，讓毛爸媽不需準備繁重行李即可輕鬆入住。

【有影】大溪笠復威斯汀打造萌寵度假天堂 北部飯店首座「毛孩樂園」開幕 9

餐飲服務亦全面升級，除在多間餐廳規劃毛孩可一同用餐的區域外，也推出「毛孩專屬客房餐飲」，依毛孩營養與適口性設計多款料理，包括番茄肉丸義大利麵、鮭魚鮮蔬燉飯、雞肉蘋果拌飯與毛孩元氣能量凍等，讓人與毛孩都能安心享受旅程。作為北部飯店中少見、具規模的毛孩樂園，團隊未來也將持續推出毛孩主題活動與「週二汪汪日」，搭配指定住房方案的餐飲升級，讓人與毛孩在同一趟旅程中，感受到更豐富、更完整的度假時光。

旅客游小姐表示，過去入住時，狗狗活動空間多半只能在戶外跑步，這次新增的狗狗樂園可直接從住宿區通往，活動動線更順、空間也更大，整體體驗明顯升級。園區內設有多樣遊樂設施，特別適合精力旺盛的狗狗盡情奔跑。她認為，台灣近年投入寵物友善空間的業者愈來愈多是件好事，像這樣完整規劃的樂園仍不多見，具備帶動新風潮的指標性；以過往帶狗狗住宿的經驗來看，大溪笠復威斯汀目前在她心目中排名第一。

【有影】大溪笠復威斯汀打造萌寵度假天堂 北部飯店首座「毛孩樂園」開幕 11

多位熱愛毛孩的萬豪國際集團旗下飯店高階主管亦到場支持。萬豪國際台灣市場總經理哲仁廷表示，桃園大溪笠復威斯汀打造讓狗狗能自在奔跑的專屬空間，並同步升級餐飲服務，展現品牌對人寵共享旅遊趨勢的高度重視，未來也期待為旅客帶來更多驚喜體驗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】開箱最萌禮盒！伊莎貝爾× dtto friends聯名登場 療癒系甜點搶市

【有影】舌尖上的美味！慧上癮蛋黃酥摘下美食界奧斯卡 成年節送禮首選

【文章轉載請註明出處】