【有影】《女孩》下檔愛未散 中華光點邀病童包場特映傳遞溫暖

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

金馬影后舒淇首度自編自導的電影《女孩》雖已正式下檔，但電影所傳遞的愛與力量仍持續發酵。14日上午，「中華光點兒童重症扶助協會」特別向電影公司爭取舉辦《女孩》公益特映會，於台北溫馨登場。活動集結協會支持者與病童家長的力量，並串聯九位善心人士贊助包場，邀請近百位重症病童與家屬一同觀影，在寒流將至的冬日裡，為大家帶來一段充滿感動與溫暖的時光。





活動現場氣氛溫馨感人。中華光點理事長林協興致詞時，感性分享舒淇與協會之間長達多年的深厚緣分。他透露，多年前舒淇不僅為協會公益影片義務配音，更曾親自協助一名病童圓夢，陪伴孩子與家人前往香港迪士尼旅遊並見面。雖然該名病童已成為小天使，但這段溫暖的回憶，至今仍深深留存在家屬心中。林協興表示，希望藉由聖誕節前夕的特映會，讓協會的家庭獲得片刻喘息，也感受社會持續不間斷的關懷。

促成此次公益特映的重要推手，為曾執導中華光點公益影片的簡玄宗導演。他表示，當年公益影片能獲得多項國際獎項肯定，舒淇極具情感張力的配音是關鍵因素之一，而影片上線後，舒淇也無償透過社群媒體大力宣傳，讓重症兒童議題被更多人看見。「因此在舒淇導演首部電影作品問世之際，我們希望能凝聚大家的力量，回饋這份長久累積的愛與支持。」

中華光點也成功串聯九位低調卻熱心的善心好友，共同促成活動順利舉辦。協會創會靈魂人物李耿誠中醫師出席時，特別感謝舒淇多年來始終如一的默默支持，並表示協會將持續把愛心從新北出發，擴散至全台各地，也期待未來能與舒淇在公益道路上持續同行。

雖然舒淇本人無法親臨現場，主辦單位仍貼心準備印有舒淇簽名的電影海報及病童畫作明信片，致贈給每一位觀影者，別具紀念價值。電影開演前，全場近百位病童與家屬也在影廳內齊聲錄製加油影片，透過鏡頭向舒淇表達感謝與祝福，場面溫馨動人。

中華光點表示，希望透過《女孩》所傳遞的生命韌性與希望，陪伴更多身處逆境的孩子長出力量；也期盼由舒淇播下的善念種子，能在社會持續萌芽，號召更多民眾關注重症兒童議題，讓愛與關懷不斷延續。

