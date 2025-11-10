【有影】守護學齡前兒童口腔健康 窩溝封填＋塗氟有效預防蛀牙

cnews195251027a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

齲齒是學童中最常見的口腔疾病之一！根據衛生福利部的調查，2到3歲的小朋友蛀牙率約31%，到了6歲時蛀牙率增加到79%。為了守護學齡前兒童的牙齒健康，牙醫師建議除了塗氟預防蛀牙外，使用窩溝封填劑將牙齒凹陷處封起來，也能有效預防蛀牙。

當代牙科醫療體系的夏正昕表示，小孩的口腔健康應「預防勝於治療」，儘早建立良好的口腔保健習慣，有助於孩子遠離多種牙齒問題，確保他們的口腔健康保持在最佳狀態。

廣告 廣告

夏正昕解釋，塗氟是將高濃度氟化物塗在牙齒表面。在進行塗氟前，牙齒需經過清潔和乾燥處理，以確保最佳效果。整個過程僅需數分鐘即可完成。塗氟後，牙齒的礦化程度會提高，變得更強壯，從而降低蛀牙風險。

醫師建議，每半年帶孩子進行牙齒檢查並塗氟，有助於減少蛀牙的風險。此外，成年人也可以使用塗氟來保護牙齒，特別是對於牙齒敏感的人士。

接下來是窩溝封填。夏正昕說明，小朋友牙齒表面的細縫稱為「窩溝」，這些窩溝容易藏匿食物殘渣和細菌，因而容易引發蛀牙。窩溝封填即是在這些窩溝中塗上一層保護膜，防止細菌進入，從而預防蛀牙。

目前針對6到12歲的小朋友提供窩溝封填的服務，這項補助可應用於新長出的成人後牙，幫助小朋友更好地保護新牙齒。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

【有影】牙科拍X光有風險嗎？醫師解答：低劑量、安全守護口腔

【有影】刷牙不夠白？牙醫公開3大牙齒美白祕技

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【文章轉載請註明出處】