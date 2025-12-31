【有影】山海之間孕育有機力量 花蓮農人以時間與信念走出永續農業之路 15

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李文成／花蓮報導

在花蓮迴瀾灣沿岸，山海交會、風土純淨，土地以自己的節奏呼吸。近年來，愈來愈多花蓮農人選擇放慢腳步，改以不倚賴化學資材的方式耕作，透過長時間的觀察與累積，與土地建立更深層的合作關係，逐步形塑出屬於花蓮的有機農業樣貌。



深耕有機農業超過30年的「東豐拾穗」，正是花蓮有機發展的重要縮影。場主曾國旗表示，東豐早期即從一級農業生產出發，文旦與有機米產銷班早在30年前便已成立。有機農業不只是作物生產，更是一套完整的環境與資源管理系統，因此團隊設立堆肥場，將農場剩餘物再製為肥料回歸土地，並透過水稻與雜糧輪作，建立循環利用的有機生產機制。

廣告 廣告

【有影】山海之間孕育有機力量 花蓮農人以時間與信念走出永續農業之路 17

曾國旗坦言，從慣行農業轉型為有機，初期必須面對雜草、病蟲害與產量下降等挑戰，唯有堅持改善環境的信念，加上長期技術累積，才能逐步克服困難。隨著近年有機市場逐漸成熟，消費者認同提升，農產品銷售也趨於穩定。他強調，政府近年無論中央或地方對有機產業的支持力道皆明顯提升，也讓更多年輕世代願意投入，「這條路雖然不容易，但我們走得下來，相信更多新血也能走得更穩。」

同樣以大豆為核心作物的「好豆農業生產合作社」，則在驗證制度與生態保育上持續探索。場主林奐慶指出，有機農地需經歷至少兩年的轉型期，期間產品須清楚區分驗證類型，並依加工端條件彈性媒合。此外，合作社亦有多位農友加入「綠色保育標章」，以具體保育標的回應生物多樣性，例如守護常出沒於田間的環頸雉，讓農田成為野生動物的棲地。

【有影】山海之間孕育有機力量 花蓮農人以時間與信念走出永續農業之路 19

林奐慶也提到，豆製品如豆漿、豆腐、豆干、豆花、醬油乃至天貝，早已深植日常飲食，但國產大豆在市場占比僅約千分之一，有機國產豆更為稀少。他期盼未來能有更多以台灣有機大豆製成的產品進入市場，讓消費者在生活中更容易做出支持友善農業的選擇。

來自富里的「銀川有機米」場主賴兆炫，則分享從返鄉耕作到投入有機農業的心路歷程。他指出，有機農業的核心不只是技術轉換，更是理念與心態的根本改變，從追求產量，轉為經營一個兼顧環境、生態與生命的農業系統。產業初期技術與市場尚未成熟，花蓮縣政府在技術輔導與市場開拓上的支持，成為農友能持續走下去的重要力量。

【有影】山海之間孕育有機力量 花蓮農人以時間與信念走出永續農業之路 21

賴兆炫認為，花蓮工業少、水質乾淨、空氣清新，天生具備發展有機農業的條件，「如果不走有機，反而才是不合理。」他強調，以有機為農業主軸，不僅保護環境與生態，也讓農友免於農藥暴露，消費者則能享有更安全、安心的飲食選擇，形成多方共好的正向循環。

儘管作物不同、背景各異，這群花蓮農人選擇了同一條道路—以更友善的方式對待土地，為下一代守住山海之間的生活品質。當制度政策與農人的長期信念相互支撐，花蓮有機農業所守護的，不只是一片土地，更可能為花東，甚至台灣農業，重新定義何謂「好農業」的起點。

(花蓮縣政府廣告)

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

吸菸或曝露二手菸「傷骨」 衛福部警告：提高骨折、骨鬆風險

一口「香菜」竟10項農藥超標！ 築間、涮乃葉、七海都有農藥違規

【文章轉載請註明出處】