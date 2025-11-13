【有影】年輕成何志偉優勢 桃園老縣長許信良認為「年輕、關心弱勢」是關鍵

cnews124251113a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導

民進黨2026桃園市長徵召人選受關注，前桃園縣長、亞太和平研究基金會董事長許信良今(13)日指出，桃園長期由年輕首長執政，不論是吳伯雄34歲、他本人37歲、朱立倫或吳志揚，都在相對年輕時出任桃園縣市長，「年輕的候選人在桃園本來就佔有優勢」。他強調，桃園也是全台最年輕的城市，人口結構讓選民對市長的期待，也偏向年輕與活力，雖然不願意直接表態挺誰接受民進黨徵召，但坦言「希望民進黨桃園市長候選人是年輕人」。

面對媒體探詢究竟是支持43歲的總統府副秘書長何志偉，或是53歲民進黨不分區立委王義川，甚或心中有其它屬意人選。許信良指出，自己在37歲擔任縣長，吳伯雄34歲當選，後來的吳志揚與朱立倫都是40歲，鄭文燦也是40多歲。他認為，桃園是全台人口最年輕縣市，有許多在台北、新竹上班的人住在桃園，因此「年輕應該更佔優勢」，年輕應該是考量人選的第一個要素。

許信良表示，自己當過黨主席，前市長呂秀蓮則當過副總統，朱立倫則擔任國民黨黨主席，桃園縣市長多是全國性的政治人物，具有非常大的政治發展潛力，所以希望是以政治為志向的職業政治人物，而不是玩票性質，期待桃園市長是具有發展潛力的人。

許信良強調，桃園有年輕人也有許多弱勢，期待桃園市長要能關心弱勢族群，目前台灣最嚴重的問題就是少子化，包括關心年輕人福利、幼兒福利都是市長非常重要條件，他期許未來民進黨徵召的選將，是年輕人、有學養並關心弱勢。

對於媒體問「候選人仇恨值對選情會不會有影響」，許信良建議別再用仇恨值打市長選戰，尤其桃園市外來人口多，藍綠基本盤差不多，大多數年輕人又對藍綠沒有偏愛，因此市長選舉成敗就在中間選民，誰越能爭取中間選民的支持，就越有機會擔任桃園市長。對於現任市長張善政民調不低，過去也曾當過行政院副院長，目前也還沒有看到什麼大缺點，許信良認為要挑戰他是場苦戰，民進黨越快決定桃園市長候選人越好。

