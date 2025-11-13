【有影】年輕成何志偉優勢 桃園老縣長許信良認為「年輕、關心弱勢」是關鍵
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導
民進黨2026桃園市長徵召人選受關注，前桃園縣長、亞太和平研究基金會董事長許信良今(13)日指出，桃園長期由年輕首長執政，不論是吳伯雄34歲、他本人37歲、朱立倫或吳志揚，都在相對年輕時出任桃園縣市長，「年輕的候選人在桃園本來就佔有優勢」。他強調，桃園也是全台最年輕的城市，人口結構讓選民對市長的期待，也偏向年輕與活力，雖然不願意直接表態挺誰接受民進黨徵召，但坦言「希望民進黨桃園市長候選人是年輕人」。
面對媒體探詢究竟是支持43歲的總統府副秘書長何志偉，或是53歲民進黨不分區立委王義川，甚或心中有其它屬意人選。許信良指出，自己在37歲擔任縣長，吳伯雄34歲當選，後來的吳志揚與朱立倫都是40歲，鄭文燦也是40多歲。他認為，桃園是全台人口最年輕縣市，有許多在台北、新竹上班的人住在桃園，因此「年輕應該更佔優勢」，年輕應該是考量人選的第一個要素。
許信良表示，自己當過黨主席，前市長呂秀蓮則當過副總統，朱立倫則擔任國民黨黨主席，桃園縣市長多是全國性的政治人物，具有非常大的政治發展潛力，所以希望是以政治為志向的職業政治人物，而不是玩票性質，期待桃園市長是具有發展潛力的人。
許信良強調，桃園有年輕人也有許多弱勢，期待桃園市長要能關心弱勢族群，目前台灣最嚴重的問題就是少子化，包括關心年輕人福利、幼兒福利都是市長非常重要條件，他期許未來民進黨徵召的選將，是年輕人、有學養並關心弱勢。
對於媒體問「候選人仇恨值對選情會不會有影響」，許信良建議別再用仇恨值打市長選戰，尤其桃園市外來人口多，藍綠基本盤差不多，大多數年輕人又對藍綠沒有偏愛，因此市長選舉成敗就在中間選民，誰越能爭取中間選民的支持，就越有機會擔任桃園市長。對於現任市長張善政民調不低，過去也曾當過行政院副院長，目前也還沒有看到什麼大缺點，許信良認為要挑戰他是場苦戰，民進黨越快決定桃園市長候選人越好。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
臉紅不是酒量差！馬偕醫大攜手史丹佛揭酒精不耐症真相 缺ALDH2酵素恐增癌風險
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 6 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 9 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今日...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 1 天前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台美關稅談判臨門一腳？ 美媒曝鉅額投資金額「介於日韓間」
台美關稅談判接近尾聲，賴清德總統近日形容「只缺臨門一腳」。美國媒體Politico引述知情人士說法，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣希望月底前和美國敲定協定。中廣新聞網 ・ 10 小時前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 23 小時前
裝甲車救災毀2車！ 卓榮泰霸氣：我跟顧立雄1人賠1台
受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11日晚間降下超大豪雨，市區多處街道瞬間形成汪洋，造成不少民眾受困。國軍緊急出動AAV7兩棲突擊車救援。但過程中，AAV7不慎將2輛拋錨的休旅車輾成廢鐵。行政院長卓榮泰昨（12日）南下勘災時，鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的2部車子不用擔心，我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人賠1台！」EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前
沈伯洋怎全球抓捕？對台集體脅迫？陸國台辦回應了
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引發兩岸緊張。陸委會主委邱垂正12日在立法院受訪時指出，這是典型的跨國、跨境鎮壓，針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇分化台灣。大陸國台辦發言人陳斌華則反駁，相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣同胞。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜酸賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到立法院長應有風骨
民進黨立委沈伯洋日前遭中國以「涉嫌分裂國家罪」立案偵辦，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴，然而韓國瑜今（12）日卻回應，應廢除民進黨台獨黨綱、撤回中國為敵對勢力的宣稱等。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前