【有影】幼態臉正夯不只要漂亮 醫師揭玻尿酸選擇安心關鍵

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

韓風幼態臉吹進台灣，市面上的填充類療程百花齊放，其中玻尿酸產品繁多，如何選擇兼具安全性、來源透明與自然效果的保養方式，已成為消費者當今最關心的課題。膠原科技昨（15）日舉辦「日日美麗・自然放心」記者會，邀請專家與醫師分享填充型醫美產品發展新趨勢，提醒民眾選擇時應更注重原料與分子穩定性，遠離饅化危機。

膠原科技股份有限公司總經理余怡慧表示，隨著醫美逐漸走入日常，台灣消費者對美麗的期待，已不再只停留在外表改變，而是更加重視自然呈現、安全性與信任感。然而，市場長期存在資訊不對等問題，許多消費者並不清楚實際注射的原料來源、製程與品質標準，這也成為膠原科技投入填充型醫美材料如玻尿酸產品的研發重要起點。



她指出，膠原科技為三類醫材廠，長期深耕牙材與膚材等醫療產品研發，深知三類醫材須長時間留存在人體內，因此更必須從純化製程、內毒素控管、純化流程完整性、品質穩定性到原料來源可追溯性等層面全面把關，才能讓消費者在追求美麗的同時，做出真正安心的選擇。

日本龜甲萬生技台灣總代理總經理林穎昇表示，龜甲萬生技身為原料製造端，肩負確保初始原料來源、製程控制與最終品質放行的關鍵責任，每一環節皆須可被檢視、可被溯源，以長期支撐臨床專業判斷，而非僅符合法規。他強調，隨著醫美市場逐漸成熟，產業更應回歸製造與管理本質，透過透明與嚴謹的原料管理，奠定醫療與醫美市場長期穩定發展的基礎。

台灣微整形美容醫學會理事長暨淨妍醫美診所總院長陳俊光表示，膠原科技自研發初期即有臨床醫師參與，從設計初期即以臉部不同層次與部位需求為出發點，調整分子大小、交聯結構與彈性表現，使其能應用於淺層保水、水光治療，到鼻部、輪廓等需要支撐度的區域，歷經多年臨床應用，累積數萬例經驗，安全性與穩定度皆獲肯定，也讓台灣醫師逐步擺脫對進口品牌的依賴，展現本土醫美研發與製造的實力。

淨妍醫美集團高雄院長殷紹閔表示，玻尿酸治療首重原料來源與品質把關，唯有來源安全、檢驗嚴謹，醫師與患者才能安心使用。他指出，膠原科技原料百分之百來自日本龜甲萬，未使用其他國家來源，從原料製造、純化到成品皆可完整溯源，符合醫材對安全性的高標準。殷紹閔說，部分術後腫脹與瘀青，除與個人體質相關，也與玻尿酸的滲透壓與穩定性有關，若吸水性過高，易造成非預期膨脹，影響效果。可溯源、低致敏、品質穩定的填充型產品在滲透壓控制與純化流程上表現更穩定，臨床使用多年，過敏與發炎反應極低，消費者選擇更安心。

