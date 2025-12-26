【有影】張善政就職三週年拍板第二市政園區、可負擔住宅 7

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏、韓羽婕／桃園報導

桃園市長張善政24日出席「有感施政·奠定桃園20年發展根基：就職三週年記者會」，分享驅動桃園前進的「六大核心模組」，同時宣布「桃園NEXT未來工程」，包含第二市政園區落腳中路、市立醫院+三分院落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增2歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴，以及讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅政策。

張善政強調，六個核心模組不只是六個政策，而是一個城市系統。為打造桃園成為跨世代皆宜居的城市，桃市府提出「TOD+」的新概念，規劃市轄內各車站為兼具產業與生活功能的交通節點，打造將近16公里的「桃園黃金軸線」，以騰空的園道路廊乘載超過100萬民眾的日常；鐵路地下化後將有近450公頃工業區步入轉型，從傳統製造到智慧製造，甚至是研發中心，將有許多國際、高科技產業進入，好工作不須再遠赴外縣市。

第二市政園區將結合中路整體開發區，打造未來城市核心，補足超過 40年的舊市府園區的不足之處。張善政表示，選址所在地中路車站不僅與未來第二市政園區距離近，能有效補足使用超過40年舊市府的不足，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會兩個最大公共設施，更將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地的轉型。

此外，中壢體育園區正著手招商規劃，作為南桃園區域發展的最後一塊拼圖，張善政分享，新車站、新捷運都已經陸續在蓋，也有大的公園跟停車場，就差一個大型的室內運動場以及展演空間，大巨蛋完工後，將完美補足南桃園生活機能。

還有未來桃園將朝醫療平權大邁進，透過「市立醫院+三分院」讓市民告別跨區、跨縣市就醫惡夢。除了八德總院外，市府預計在大溪、觀音與復興三地設立分院，讓桃園的醫療平權大幅邁進，希望能讓絕大部分的桃園市民都能就近方便就醫，告別跨區、跨縣市就醫惡夢。

另為落實居住正義，張善政表示，除了社會住宅，桃園再往前跨出關鍵一步，創全台首例推動「可負擔住宅」制度，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，確保住宅回歸居住本質，讓一般薪資家庭在合理範圍內，也能看見實現自住的可能，達到年輕族群減壓力，買房自住更容易的願景。

張善政強調，桃市府多項政策及措施都率全國之先，例如婦幼局是台灣領頭羊、代理教師全聘期讓中央跟進，因此推動「可負擔住宅」也能當領頭羊，期待市府主管要有企圖心且對自己有信心，勇於迎接挑戰，可負擔住宅的推動只能成功不能失敗，必須往前推讓它成功。

