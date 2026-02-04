【有影】必勝客年節新品迪化街快閃 「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」吸200民眾嘗鮮

CNEWS195260204a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

農曆新年將近，年貨大街湧現採買人潮。必勝客指出，過年前備菜往往耗時費力，希望透過高規格食材與更便利的餐點選擇，協助民眾減輕年節準備負擔。必勝客今（4）日將新春限定比薩帶進迪化街，推出「必勝蟹寶」與「行動團圓桌」快閃活動，現場發送200份「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」免費試吃，吸引民眾排隊參與，現場氣氛熱絡。沒趕上快閃也別可惜，即日起亦享52折單點優惠，只要499元就能把「年菜天花板」帶回家。

活動一開始，造型吸睛的「必勝蟹寶」吸引不少民眾拍照，而限量試吃的「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」也迅速聚集排隊人潮。多位現場民眾表示，原本是前來採買年貨，因現場香氣與活動吸引而駐足參與，整體熱度不亞於熱門排隊店家。



「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」主打多款海鮮食材，包含軟殼蟹、鮑魚與干貝，搭配起司呈現豐富口感。現場試吃的游先生表示，自己平時喜愛嘗試各式比薩，恰巧遇上快閃活動，試吃第一口就被紮實的用料驚艷，「鮑魚、軟殼蟹、干貝是來真的，加上流心口感的濃郁起司，真的誠意滿滿」！也有民眾分享，該款比薩在視覺與風味上具備節慶感，若在春節聚會中作為餐桌選項，不僅能減少備菜時間，也能讓家人一同輕鬆用餐，成為年節餐點的另一種選擇。

必勝客表示，「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」目前於全台限時販售，即日起至3月2日止，數量有限。除單點52折優惠外，亦推出外帶買大送大優惠，特價968元，提供消費者於春節期間選擇。

此外，針對偏好高價位海鮮餐點的消費者，必勝客同步推出「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」，選用整隻波士頓龍蝦，搭配大蝦、干貝與蛤蠣，優惠價為1,888元（原價2,099元），全台限量1000份。

