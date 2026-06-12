【有影】恆隆行restyle2050攜手藝術家COLASA 賦予退役家電新色彩及想像空間
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、黃鴻宇／台北報導
透過大膽的塗鴉美學與再生設計，將退役家電與報廢零件轉化為充滿張力的潮流裝置，重新打開物件在生活中的想像邊界。恆隆行旗下循環永續品牌restyle2050特別邀請曾與AP錶、Audi等國際精品跨界聯名、以叛逆塗鴉聞名國際的台灣當代藝術家COLASA林軒毅操刀，即日起至7月3日在內湖zonezone概念店推出全新《RE:FORM 異境洄游設計展》，將陪伴日常的質感家電，在核心功能逐漸退下之後，轉化出另一種生活想像。
集結再生設計、當代街頭藝術與特色展場設計三大亮點，COLASA透過拆解、重組與塗鴉，將dyson吸塵器零件、Honeywell空氣清淨機機體等退役家電元素，創作出當代街頭風格的潮流藝術作品；主展品大衛像更融合廢棄零件呈現古典與當代的衝突美學。展場運用銀色布料、流動線條與層疊材質打造充滿未來感的空間氛圍，讓觀者在欣賞作品之餘，也重新思考殘留物件的另一種可能性。
《RE:FORM異境洄游設計展》期盼在穿梭與觀看之間，展開一場關於循環、再生與生活想像的「異境洄游」。COLASA分享，過去曾利用海洋廢棄物從事創作，以家電零件為媒材是首次嘗試。當初收到各式退役家電與零件時，就開始在腦海中構思各種呈現方式，並且加入繽紛色彩，希望觀賞者保有孩童般的好奇心，以不同角度面對習以為常的生活，其實可以發現更多有趣的角度。
恆隆行長期發展處資深協理高愉勛表示，「豐富生活無限的想像」是品牌一直以來的願景，restyle2050提出「Rethink、Reuse、Redesign」的新3R策略，其中Redesign以各種跨界合作，透過藝術家與設計師的巧手及巧思，在主題策展中打開消費者的想像空間，將永續循環概念融入每個人的生活中。
除了靜態觀展，展期中還規劃極具實踐感的風格延伸活動。COLASA將親自授課，帶領參與者利用本次展覽的核心素材「廢棄零件」來拓印幾何圖騰，並以色彩重新賦予物件靈魂。品牌表示，參與者只需攜帶一件欲翻玩的舊衣物，就能在職人指導下發揮創意，讓自己的「舊愛」以嶄新的潮流姿態再次共度日常。
照片來源：恆隆行RE:FORM異境洄游設計展
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