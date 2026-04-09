【有影】探索生命原始藍圖 生命之花藝術學院創辦人Sandy的藝術陪伴之路
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、王聿瀠／台北報導
「藝術是生命中最重要的陪伴者」，生命之花藝術研究學院創辦人蕭瑋儒Sandy接受《CNEWS匯流新聞網》專訪時，分享自己一路以來的心情點滴。長期推動藝術陪伴的她，教學範疇涵蓋禪繞畫、曼陀羅、Henna及流體藝術等多種領域。為了讓這份力量觸及更多人，2018年開始投入大量精力培育師資，因為深信唯有透過專業者的共同分享，才能突破個人力量的限制，並在今年參與規劃2026國際佛誕文化節的「花開見佛」生命之花藝術共創行動。
在探索藝術的道路上，2014年Sandy在網路交流中被一個神祕圖騰吸引，進而開啟對「生命之花」的研究。當時台灣極少有人分享相關資訊，排除萬難尋找師資之後，在無數次的創作實踐中，領悟到這個圖騰與生命的深刻連結。即使試圖從海量的資訊與書籍中尋找答案，但最終選擇回歸創作本身，透過畫筆探索生命最原始的藍圖；最終驚覺生命之花並非只是圖案，而是所有生命起始的根源，蘊含著通往未知的無限可能。
「生命之花包含了所有基礎元素：點、直線、圓圈與曲線，甚至能從中衍生出各種形狀、黃金比例、DNA螺旋及從古至今各種符文。」Sandy分享，歷史上達文西曾深入研究這個圖騰，達文西的作品中隱含構圖與比例，其實都與生命之花息息相關，甚至被認為是開發全腦潛能的關鍵。透過創作這項具有神聖幾何意涵的藝術，創作者得以在規律的結構中，找到身心靈的和諧與統一 。
▲生命之花藝術研究學院創辦人蕭瑋儒Sandy與近百歲長老尼，描繪出獨有的生命之花。
Sandy還分享小女兒Amber在五歲時創作生命之花的經驗，透過三個月的著色練習，Amber展現出驚人的手眼合一能力，不僅能精準抓取心儀的色彩，更能維持在格線內幾乎不溢出，讓她深刻感受到這個創作過程有效觸發神經系統的連動，進而穩定孩子的情緒與表達能力；到了國中階段，Amber不僅情緒穩定度極高，還展現豐盛創作力、強大邏輯思考與問題解決能力，顯示生命之花藝術不僅是視覺的呈現，也是一場人格開發的美好探索 。
至於Sandy與流體藝術的緣分，源於深入研究物理流動的特性，在教學過程中不斷鑽研原料、助流劑與技法，將對創作熱忱轉化為一套完整的藝術陪伴課程。創作過程中也發現不同技法能帶給創作者極大的驚喜，以「對壓技法」為例，雖然操作方式看似對稱，但顏料與助流劑會產生自然的物理反應，即便在相同的畫布上展開，成品也絕非鏡像般的完全一致。這種不可預期性如同雙胞胎，即便長相相似，卻擁有各自獨立的靈魂與性格。
流體藝術讓每一位參與者都能在色彩的層次表現中，找到屬於當下的自我投射，並從中感受到藝術帶來的純粹喜悅與視覺享受。Sandy說，創立了A SOULSPACE之後，為了讓藝術融入五感體驗，所有創作者一進入這個空間，會先透過脈輪噴霧啟動嗅覺與視覺，在芳療與色彩的引導下讓身心慢下來，讓心靈透過藝術來紓壓與釋放。
多年來，Sandy曾帶領過多達三千人的大型工作坊，也遇過無數個別學員，但她坦言自己從未感到疲乏。「對我來說，最令人驚豔的時刻並非作品最終樣貌，而是每個人提起筆、倒下顏料那一刻所流露出的喜悅神情。學員在創作中展現的專注與神情，本身就是一幅最動人的藝術品。」她堅信藝術的力量在於當下體驗，每一次創作都是獨一無二的靈魂交會。未來會持續在這條藝術陪伴的道路上，帶領更多人透過色彩與線條，找回內在的平靜與創造力。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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