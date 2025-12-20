【有影】推廣花蓮在地好味道 「花蓮有購力」北上新竹巨城 9

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、韓羽婕／新竹報導

花蓮不只好山好水，還有好農產品！為了讓在地農友的心血不只留在產地，花蓮縣政府農業處與花蓮縣農會合作，持續規劃跨縣市行銷行動，陪伴農民走出花蓮、走進都會市場。繼華山文創園區、花博農民市集與建國花市等地推廣後，「花蓮有購力」有機農特產展售會今（20）日及明日在新竹遠東巨城購物中心登場，集結多位在地農友與品牌，將花蓮代表性的有機農產與特色加工品，直接帶到消費者眼前，讓更多人透過味道與實際接觸，重新認識花蓮農業的深度與價值。

花蓮縣政府農業處處長陳淑雯表示，展品涵蓋花蓮嚴選好米加工製品、蜂蜜、金針花製品、土肉桂露等，充分展現花蓮得天獨厚的自然環境與純淨農業特色。更重要的是農民朋友長年投入的熱情與心血，每一項農特產品都是農民付出的結晶，不僅是一件商品，更代表花蓮對永續發展與食品安全的承諾。

處長陳淑雯指出，此次將花蓮的好物帶到新竹，希望讓民眾「吃得到、用得到」，實際感受花蓮農產的品質與誠意，拉近城市與產地的距離。活動現場除農特產品展售外，也規劃食農教育、麻糬手作體驗，讓民眾親手參與、了解農產從原料到餐桌的過程，在互動中認識花蓮農業的價值與土地的用心。同時也預告第7屆稻草藝術季將於24日登場，活動一路延續至春季，歡迎民眾以行動支持花蓮農特產品。

花蓮縣農會總幹事吳昆儒表示，花蓮是一塊得天獨厚的農業寶地，不僅是全國有機種植面積最大的縣市，也是台灣最早推動無毒、友善農業的重要基地，「吃花蓮，就是吃健康」。花蓮農特產品深受市場喜愛，玉里米、5月盛產的大西瓜、9月的文旦皆為全國知名，也長期受到企業指定採購。他強調，花蓮農產不只健康，口感也十分鮮明，「只要吃過，就會記住」。縣農會攜手9個鄉鎮農會整合品牌與行銷，期待民眾以實際購買行動支持花蓮、支持在地農友。

新竹縣農會理事長陳耀雄表示，農會如同大家庭，肩負串聯產地與市場的角色。此次花蓮縣農會將優質農特產品帶到新竹，新竹縣農會也樂於成為推廣夥伴，透過合作讓花蓮好產品在新竹被看見，並逐步拓展至全台。他也期盼未來持續深化交流，讓優質農產走進更多消費者的日常，為農民創造更穩定的發展空間。

業者「熊鷹農園」表示，農園位於花蓮玉里，這次帶著多年心血走出產地，將金針花的更多可能介紹給大家。現場展出的金針花醬菜與火龍果醬，都是他一步步嘗試、反覆調整後完成的成果。其中金針花醬菜源自7年前的想法，為了跳脫只能煮湯的既有印象，他花了近半年時間與加工廠反覆測試，保留金針花清脆口感，打造適合即食與料理的風味。業者說，巡迴展售雖然辛苦，但能讓更多人認識花蓮農產、看見農民的用心，就是最值得的事。

業者「喜豆荳哈唂園」表示，此次帶來多款源自花蓮山海環境的特色產品，將土地的氣候、植被與職人手感融入其中。其中「桂醇甘露」取材自花蓮自然元素，入口溫潤順口，飲用後能感受到身體逐漸回暖，彷彿將山林的暖意留存在體內。園方也分享，花蓮雖然地處偏遠，卻擁有純淨的環境與踏實的耕作節奏，能在縣政府協助下走出產地、前進全台，讓更多人透過產品認識花蓮，對團隊而言是一份難得的肯定，也期盼各界以實際行動支持花蓮在地品牌，支持這片孕育風味與溫度的土地。

「花蓮有購力」有機農特產展售會20至21日於新竹遠東巨城購物中心展開，活動從上午10點至下午6點。透過此次展會，花蓮縣府希望能讓更多日本消費者認識並愛上來自花蓮的天然美味。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝

