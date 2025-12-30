【有影】擺脫白內障術後眩光困擾 眼科醫師分享治療新趨勢

cnews124251230a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏、王聿瀠／台北報導

依據國健署資料，白內障在台灣老年人口中盛行率高達41.3%，目前相關治療在科技輔助下已經相當安全、精準，白內障不再是需要長期忍耐的疾病，在人工水晶體技術的進步和醫師的個性化診療方案下，患者可以期待恢復清晰的視力和高質量的生活，隨著人工水晶體材質與設計持續精進，白內障治療也正式邁入以患者生活品質為核心的個人化治療時代。

澄清國際眼科院長陳矜芸指出，白內障的發展速度因人而異，當患者在配眼鏡時發現度數無故上升，這往往是白內障初期的警示信號。「如果在驗光時發現度數在沒有明確原因的情況下開始上升，可能就是白內障加重的前兆，快到眼科診所或大醫院做進一步的檢查，及早發現和評估對於後續治療規劃十分重要。」

白內障是水晶體老化引發的眼科疾病，北斗台全眼科院長楊舒雲認為，國人40歲以上每年做一次眼底檢查最為理想，對於近視超過500度的族群或有糖尿病的患者，無論年齡大小都應該每年進行徹底的眼底檢查。一旦檢查發現白內障，初期患者應該做好防曬，防止紫外線對水晶體的加速老化，建議患者外出時配戴太陽眼鏡或帽子，遮擋陽光中的紫外線，當白內障進展到中度或重度，已經嚴重影響日常生活和工作效能時，手術治療便成為必要選項。

台北榮總眼科部視網膜科主治醫師周昱百表示，視力影響的程度是決定是否手術的重要指標。「如果視力影響在0.5以下，就會開始影響日常生活。另外，對於有開車需求的患者，政府規定視力在0.7以下將無法通過駕照檢查，這部分需要更謹慎評估。」

在人工水晶體的選擇上，新式低眩方邊設計可以改善傳統人工水晶體帶來的困擾。楊舒雲院長說明：「方邊設計部分是在人工水晶體的邊緣做出直角結構，讓後囊上皮細胞比較不會長到正中間，能夠降低續發性白內障的產生。低眩部分則是在人工水晶體邊緣做特殊處理，讓光線照到邊緣時比較不會產生散射和反射，明顯減少夜間眩光和多餘的光干擾。」

人工水晶體的選擇應以患者的生活需求為核心，周昱百強調，重點是先了解病人的生活型態，怎樣最貼近生活需求。人工水晶體的選擇要先確定一個觀念：不是越貴越好，目前人工水晶體主要按照患者的用眼需求分為防眩光設計、近距離抗老花等多個選項，根據患者的具體生活型態進行調整。

周昱百分享一個近期臨床案例，一位台商在國外常需開車和使用電腦，近視度數從年輕時的200至300度，逐漸上升至700至800度，另一隻眼睛甚至高達1500度。經過白內障手術及高階長延焦人工水晶體的植入後，不僅大幅提升了患者的夜間清晰度，也完全改善了工作需求。

在人工水晶體的選擇時機上，楊舒雲建議：「不要太早開，不要太晚開。因為天生的水晶體還是最棒的，但也不要放得太成熟，因為過於成熟的白內障手術風險會更高，恢復也會更慢。」陳矜芸則提醒，關鍵還是要跟醫師做良好的溝通。如果白內障已經影響日常生活，還是建議找信任的醫師，根據生活需求進行完整溝通，然後安心接受手術。現在白內障手術都相當安全，水晶體設計也越來越完善，放心接受手術擺脫視力困擾。

