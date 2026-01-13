【有影】擺脫青春痘「藥」命輪迴 1726戰痘雷射帶來新治療方案

cnews260112a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／台北報導

根據皮膚科門診統計，青春痘（痤瘡）長期名列常見求診原因之首，尤其在青少年族群中更為普遍。嚴重痘痘不僅可能引發紅腫、疼痛與疤痕，也常對外觀與心理造成壓力。過往臨床治療多以口服抗生素或口服A酸控制病情，但部分患者因藥物副作用，或停藥後反覆復發，治療歷程往往充滿挫折。隨著醫療技術進展，「1726戰痘雷射」正式引進，非侵入性、免吃藥、根源管理，為患者帶來全新的治療方案。

林政賢皮膚科診所醫師林政賢表示，戰痘雷射1726nm波長能直擊「痘」源，精準調控皮脂腺。與傳統多著重於改善痘疤或表層紅腫的雷射不同，1726戰痘雷射可穿透至皮膚較深層，藉由雷射熱能抑制皮脂腺過度活性，從源頭降低油脂分泌，進而減少痘痘生成的條件。

他進一步說明，依據國外臨床觀察資料，部分患者在接受約3次、每次約30分鐘的療程後，90天內可見膚況逐漸穩定。另有長期追蹤案例顯示，部分受試者在治療後2至4年間未再出現大規模復發情形。

對於不適合或不願意服用口服A酸的族群，例如有備孕計畫、擔心肝功能負擔或乾眼等副作用的患者而言，1726戰痘雷射提供了另一種治療思路。林政賢指出，該療程的一大特點是治療期間不需搭配口服藥物，對於希望降低用藥負擔的患者具有吸引力。

cnews260112a02

除了發炎性痘痘，1726戰痘雷射也被應用於改善粉刺與毛孔問題。部分患者雖未出現嚴重膿疱，但因皮脂分泌旺盛，常有黑頭、白頭粉刺及毛孔粗大的困擾。透過調節皮脂腺活性，有助於減少毛孔阻塞與粉刺形成，使膚況更為平滑。有患者回饋，治療後出油狀況改善，上妝服貼度提升，日常保養與社交壓力也隨之降低。

就適用族群而言，目前臨床觀察涵蓋不同年齡層，包括皮脂分泌旺盛的青少年、因壓力或荷爾蒙變化而反覆長痘的成年人，以及對口服藥物副作用有疑慮的族群。此外，單純希望改善出油過多、粉刺與毛孔問題者，也可藉此改善。

在強調「顏值經濟」的現代社會，皮膚狀況往往與自信心密切相關。1726戰痘雷射的出現，提供臨床在痘痘治療上的另一種工具。林政賢也提醒，痘痘成因複雜，切勿自行擠壓或濫用藥物，應由專業醫師評估個人狀況，選擇合適的治療方式，才能在兼顧安全的前提下，進行長期且穩定的皮膚管理。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

