【有影】攜手政府、紅十字會與消防體系 首開宗教團體培訓社區防災即戰力

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺、王聿瀠／新北報導

為提升全民防災意識，強化社區面對災害時的自主應變能力，廣修禪寺於114年度首度以宗教團體之角色，舉辦「防災士培訓」課程，在內政部指導下，由廣修禪寺主辦、中華民國紅十字會承辦，並於新北市政府消防局保長坑訓練中心進行專業訓練。此舉不僅開創宗教界參與防災士制度的先例，更透過系統化培訓，培育具備理論基礎與實務能力的防災士，成為社區防災體系的重要支柱。

本次防災士培訓課程為期兩天（12月13日、12月20日），課程內容涵蓋防災士之角色與認知、我國災害防救體系運作、社區防災工作推動、災害資訊判讀與防災計畫制定，以及個人與居家防護措施、社區避難收容場所的開設與運作等重點。課程由新北市政府消防局專業教官，以及防災、工程與氣候災害等領域之專家學者共同授課，兼顧制度理解與第一線實務經驗。

在實作訓練方面，學員接受完整的基本急救訓練與急救措施實作，並進行急救技能測驗，培養在緊急狀況下即時應變與救援的能力；同時透過防災計畫實作與驗證，協助學員將所學實際應用於社區環境與日常生活中。課程最後並辦理培訓成果測驗，通過者可取得防災士資格，成為社區第一線的重要防災人力。

本次培訓活動中，多位單位代表蒞臨致詞，表達對防災教育與跨界合作的高度肯定。內政部宗教禮制司長林振祿表示，宗教團體長期深耕社區，具有高度信任基礎與動員能量，若能結合防災專業，將成為推動基層防災工作的重要力量，對於提升社會整體防災韌性具有關鍵意義。

中華民國紅十字會總會王淑芳秘書長指出，防災士培訓不僅是技能的學習，更是一份對社會的責任。她強調，「防災重於救災，離災優於防災」是當前防災工作的核心精神，唯有在災害發生前即建立正確觀念與行動能力，才能真正降低災害帶來的衝擊。紅十字會長期投入人道救援與防災教育，期盼透過制度化、專業化的培訓，讓更多學員在關鍵時刻能冷靜應變、即時助人，成為社區中最可靠的支持力量。

台中市佛教會理事長暨廣修禪寺住持大慧大和尚致詞時表示，佛法講求慈悲與智慧，而防災正是慈悲在現代社會中的具體實踐。當災難發生時，能夠多一個懂得應變、願意付出的人，社會就多一分安定。廣修禪寺希望透過防災士培訓，讓守護生命的力量在社區中扎根，讓關懷不只停留在祈願，更能化為實際行動。

此次防災士培訓展現政府單位、公益組織與宗教團體跨界合作的成果，也象徵公共安全專業與人文關懷的深度結合。大慧大和尚期盼，未來持續推動防災教育與社區培力，讓防災意識向下扎根、向外擴散，共同打造更安全、更具韌性的社會。

照片來源：廣修禪寺提供

