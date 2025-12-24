【有影】政策主導房市走向 永慶房產集團：2026年房市價緩跌、量盤整

CNEWS195251224a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

在國家政策調整、AI產業發展，以及全球貿易局勢變動等多重因素影響下，針對2026年第一季房地產市場走勢，永慶房產集團預估，整體房市將呈現「價格緩跌、交易量盤整」的發展格局，全年建物買賣移轉棟數恐跌破26萬棟。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，影響房市的關鍵不在經濟，而在政策，即使明年景氣維持穩定，房市價量短期內仍難出現明顯變化。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，目前房市政策尚未放寬，仍受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響，交易量未見明顯回溫。不過，9月4日宣布新青安政策鬆綁後，加上今年下半年電子業出口表現暢旺，消費者對於未來房價持續下跌的預期比例已有所下降，但整體而言，看跌房價的比例仍高於看漲與持平，顯示市場信心雖有改善，態度仍偏保守。

廣告 廣告

針對第七波選擇性信用管制的效果，陳賜傑表示，調查顯示有53%消費者認為該政策有助於抑制房價上漲，59%認為能有效打擊投機炒作，顯示多數民意對政策方向持肯定態度。此外，有68%消費者支持將第七波信用管制延續至2026 年，反映市場普遍期待維持以自住需求為主的交易環境，若政策過早退場，恐增加房價再度升溫的風險，進一步加重首購與自住族群的負擔。

在新青安政策方面，陳賜傑指出，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安貸款，其中最希望延續的條件為利息補貼與貸款額度。對於2026年房市展望，68%消費者認為交易量僅會在正負5%內小幅震盪，80%則預期房價將呈盤整或小跌。至於影響房市走向的關鍵因素，近七成消費者認為信用管制與房貸緊縮仍是核心變數，不過央行近期也釋出房貸緊縮可望逐步緩解的訊號，有助於提升核貸效率。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，近期市場出現罕見現象，也就是股市表現亮眼，但房地產市場卻持續走弱。從整體經濟背景來看，2025年在AI產業帶動與關稅衝擊交錯影響下即將收官，多數對2026年的預測皆認為，經濟成長動能將不如2025年。以台灣為例，今年經濟成長率約6.8%，基期墊高後，明年要維持同樣高成長的機會並不大。

CNEWS195251224a02

葉凌棋分析，雖然台股指數創高，但產業結構高度分化，除AI與半導體表現突出外，仍有不少產業動能偏弱，民眾實際感受與總體經濟數據之間存在落差，也使房市難以全面受惠。他強調，影響房市走向的關鍵並不在經濟表現，而是在政策因素，尤其是房貸利率與貸款成數。過去長期低利環境推升房價，如今房貸利率已來到近20年相對高點，即使有新青安補貼，購屋負擔仍明顯提高。

從市場結構來看，2025年房市呈現「量縮、價緩跌」格局。今年1至11月六都成屋交易量年減約26%，顯示買賣雙方對價格修正幅度的認知落差，成為量能下滑的主因。葉凌棋指出，去年第四季新青安排除銀行法30%上限後，有助於撥款順暢，房價跌勢趨緩，但整體仍屬盤整走勢；雙北與桃園修正幅度相對有限，桃園以南修正壓力較大。

展望2026年，葉凌棋認為，仍須觀察國內外政經情勢、房市政策走向，以及未來三年約32至36萬戶新成屋交屋所帶來的供給影響。在政策未出現重大改變前，房市價量關係仍將維持盤整，整體交易量預估落在25.1萬至26.4萬戶之間。剛性需求較強的區域，房價修正幅度約3%至5%；供給量較大的地區，則可能面臨較明顯的價格調整。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

永慶房產集團2025年新展近130店 加盟四品牌全台11店業績破億

台中青壯年購屋熱區出爐 永慶統計：北屯區遙遙領先

【文章轉載請註明出處】