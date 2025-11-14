【有影】新北環保局擴增狗便（袋）箱 設置276座讓公園、街道更乾淨

CNEWS195251114a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

出門遛狗臨時沒帶袋子怎麼辦？新北市環保局近年除了補助各區公所設置，更進一步與企業合作，在公園、綠地等活動空間設置「新北限定可愛柴狗便（袋）箱」，提供民眾免費索取狗便袋，鼓勵飼主落實隨手清理。截至目前，全市已設置 276 座，並提供線上查詢地圖，讓飼主能快速找到取袋點，提升整體使用便利性。

新北市環保局表示，隨著毛孩家庭數持續增加，如何維護公共空間整潔，已成為環境管理的重要課題。透過與政府機關、企業、地方團體合作設置狗便（袋）箱，不僅能有效改善髒亂問題，也讓環境維護更具效率。環保局也呼籲更多企業以捐贈方式加入，展現對社區環境的支持，共同形塑更友善的城市。



中和區明德里里長羅健容指出，過去狗便未清常讓居民有意見，尤其公園是孩童奔跑遊憩的主要場所，更需要乾淨安全。「現在狗便（袋）箱設置後，飼主取用方便，也能合法刊登廣告，造型又可愛，整體環境變得更好。」他也感謝企業捐贈8座狗便（袋）箱，為里內減輕不少維護壓力。

環保局說明，狗便袋使用回收塑料原料製成，減少環境負擔之餘，也兼具耐用性與功能性。推動後，許多飼主配合度提高，公園地面整潔明顯改善，孩童和長者散步休憩更安心。環保局提醒，若飼主未清理寵物排泄物，經查證可依《廢棄物清理法》開罰最高6,000元；113年已開出114件裁罰，總額達30萬9,600元。

若民眾發現狗便（袋）箱缺袋或髒亂，可依箱身標示聯繫管理單位，環保局也會持續與更多企業與里辦合作擴大推動，打造更整潔、友善的生活環境。不少飼主也分享使用經驗，有人說：「以前常忘記帶袋子，只能手忙腳亂，現在看到狗便（袋）箱就能取袋，超方便。」也有民眾笑說，柴犬造型讓孩子主動提醒要撿便，「久而久之變成自然的好習慣，社區也變乾淨了。」

新北市環保局再次呼籲，飼主外出務必隨身攜帶狗便袋，保持公共空間整潔，一起打造更有愛、更舒適的生活社區。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

