【有影】昇恆昌寒冬送暖不打烊 董、總座率近百名志工關懷弱勢

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、林佑威、李衣綸／桃園採訪報導

從企業經營延伸至公益實踐，秉持「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」的利他精神，昇恆昌免稅商店長年深耕公益行動，將關懷弱勢內化為企業文化的一部分。董事長江松樺與總經理江建廷25日號召員工於農曆年前攜手投入寒冬送暖行動，讓愛心成為企業日常。如同昇恆昌全年無休、在國門第一線服務旅客，對社會的關懷也不因節慶而停歇，以實際行動展現企業影響力，持續為社會注入正向能量。



昇恆昌董事長江松樺多年來親自率領員工利用休假日投入公益服務，以身作則落實企業社會責任。根據統計，昇恆昌於2025年共舉辦587場志工活動，累計參與人次達11,581人次，服務內容涵蓋弱勢關懷、社福機構陪伴與環境整理等多元面向。無論是臺南丹娜絲風災、花蓮光復洪災等重大事件，皆可見昇恆昌員工主動投入、將企業責任落實至全國各地。

▲臺南遭到中度颱風丹娜絲重創，企業員工一連五天利用休假日挺進災區，協助清理家園。

25日昇恆昌動員近百名志工，分赴桃園市多處展開公益行動，包含關懷大園區弱勢家庭，捐贈生活物資並親自送上新年祝福。昇恆昌自2008年起長期關懷「真善美社會福利基金會」，該機構多年來為上百名18至75歲心智障礙者提供專業支持與照護服務。志工們陪伴院生賞櫻、手作陶藝、製作端午香包，透過多元互動活動促進身心成長。今日活動中，志工不僅與院生一同唱跳互動，「江爺爺」江松樺也提前與院生圍爐，共享溫馨年節氛圍，現場笑聲不斷。

此外，昇恆昌自2010年起持續關懷「藍迪兒童之家」，目前安置44名0至18歲兒童及少年。多年來，志工們不定期陪伴院生進行戶外參訪與節慶活動，建立深厚情誼。今日由總經理江建廷率領高階主管團隊與孩子們互動交流，除安排前往農場體驗農業科技外，「江爺爺」也與孩子們一同手作新春毛球相框，在歡笑聲中迎接嶄新的一年。

值得一提的是，昇恆昌志工行列中，親子共同參與的身影屢見不鮮。任職25年的營業員郭宜帆，帶著就讀國小四年級的女兒一同投入服務，透過實際行動教導孩子關懷、分享與付出的價值。另有26年年資的香水化妝品營業員林湘芬，帶著就讀國中八年級與國小六年級的兩個孩子一同參與志工活動。她表示，透過志工服務不僅拉近親子關係，也讓孩子從小理解助人的意義，留下深刻而正向的成長記憶。

「企業不只是追求營運績效，更要回饋社會、創造善的循環。」江松樺強調，昇恆昌秉持「誠信、專業、創新、公益」的核心價值，推動「全員志工」文化，讓關懷從職場延伸至家庭。看到員工主動投入服務，甚至邀請親朋好友共同參與，是對企業志工文化最真實的肯定。未來昇恆昌也將持續以利他精神為核心，支持並陪伴更多需要幫助的人，讓善的力量持續擴散。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

