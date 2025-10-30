【有影】松山文創園區2025原創基地節 串聯產業遺產探索台北城市記憶
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李文成／台北報導
松山文創園區2025原創基地節以「沿之有物」為主題，從一條舊鐵道出發，帶大家重新感受鐵道與產業交織的城市記憶。活動展出6件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。
台北市文化局局長蔡詩萍表示，根據觀光署最新統計，台北前三大觀光熱區分別是西門町、台北101與松山文創園區，顯示文化場域已成為台北最具吸引力的城市亮點。今年原創基地節邁入第14屆，以「沿之有物」為主題，從鐵道出發重新連結城市的記憶與情感，這不僅是一場藝術展，更是一段關於時間與浪漫的旅程。
他也分享，自己是鐵路世代長大的人，擁有「搭火車長大」的青春記憶。憶起高中時每天從楊梅搭車到新竹上學，鐵道上不只有風景，也藏著無數浪漫故事，他認為，「沿之有物」正是要喚起這樣的共同記憶，串起台北從西到東、與鐵道與產業發展相關的文化場域，讓歷史建築重新被看見、被使用，讓城市的記憶與浪漫繼續延續下去。
松山文創園區總監趙釧玲回顧松菸自2011年開園、2012年底首度舉辦原創基地節，便希望讓松菸成為全臺原創的起點，打造一個能讓民眾輕鬆親近歷史、文化與設計的入口。她強調，這個活動從未間斷，已成為園區最具代表性的年度盛會。
趙釧玲進一步指出，近年原創基地節轉向戶外策展，讓整座園區成為展區，並以3年為一個故事單元。今年「沿之有物」延續前兩屆「共享變態」與「渠之有道」的概念，聚焦「陸路」與鐵道文化，串聯台北5個重要鐵道產業據點，也呼應鐵道博物館開幕。6組藝術家分別以鐵道、煙草、工業等元素創作現地藝術，讓歷史與當代創意在同一空間交融。
6組藝術作品包含三號變電站外牆的雷雕壁畫「途境─市民大道II」，以及「三明治工」的陶藝裝置「葉跡‧痕上‧軌道」。接著進入創意空間觀賞主題展「沿之有物—從鐵枝路到菸廠路」，再至巴洛克花園欣賞周學涵作品「菸徑」。周柏慶的聲音雕塑「共振於時間裡」設於鍋爐房旁，邱杰森的互動裝置「Flux No.5 / Platform」坐落機器修理廠廊道，陳協建與李俊誠的漆作壁畫「菸縷時光」則於倉庫牆面持續創作。
今年原創基地節更攜手台鐵推出「菸廠尋味便當」，以味噌雞排與佃煮鯖魚為雙主菜，搭配地瓜飯與四道配菜，靈感源自老員工的餐食記憶，重現舊時代的日常風味。另與禮坊合作推出懷舊周邊，並將於11月中舉辦「松菸記憶座談會」，邀請昔日員工、創作者與市民共享鐵道舊「食／時」光，讓歷史、藝術與人情溫度在松菸園區延續發酵。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝
【有影】松山菸廠86週年廠慶104歲老員工出席 跨世代傳承松菸精神
松山文創園區2025原創基地節10月31日登場 舊鐵道主題探索城市記憶
