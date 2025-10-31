有影／柬埔寨男童耳痛 檢查見「活蟑螂蠕動」駭人畫面流出

國際中心／張予柔報導



柬埔寨金邊一名男童近期因耳朵頻頻劇痛、持續耳鳴就醫，沒想到醫生檢查過後發現「有東西在裡面爬」，仔細用內視鏡一看，竟是一隻活生生的蟑螂，在男童耳道裡面不斷蠕動，畫面曝光後嚇壞眾人，影片也在網路上瘋傳，觀看人數已突破一千萬人。





一名母親帶著兒子到診所求診，在檢查時發現耳內竟然有一隻活蟑螂。（圖／翻攝自 Youtube頻道《The Daily Dose》）

根據外媒報導，這名母親帶著兒子到診所求診，原本以為只是一般的中耳炎，卻在檢查時被醫師驚呼「裡面有蟑螂！」由於蟑螂還活著、來回掙扎，讓取出過程難上加難。醫師只得耐著性子，用特殊夾具小心翼翼的操作，深怕稍有不慎就會傷到耳膜。

值得慶幸的是，醫生將蟑螂完好無缺的夾出來，影片中可見蟑螂仍不斷的掙扎。（圖／翻攝自 Youtube頻道《The Daily Dose》）

經過驚險的幾分鐘後，醫生終於成功將蟑螂「完好無缺」的夾出。影片畫面顯示，蟑螂仍在不斷掙扎，讓現場氣氛又驚又噁。事後，醫生也特別提醒家長，家中務必保持良好的衛生環境，且蟲蟻容易鑽進人體孔洞，「睡覺時最好避免趴睡或貼近地面」，並定期為孩童檢查耳朵狀況，以免類似狀況重演。

影片曝光後，累積超過千萬人次的觀看，網友喊道「這個耳朵不要了」。（圖／翻攝自 Youtube頻道《The Daily Dose》）

這段離譜又驚悚的影片曝光後，在社群平台上瘋傳，吸引超過千萬人次觀看。網友紛紛留言「這是我新的恐懼來源」、「可憐的孩子，簡直活生生的惡夢」、「醫師技術太強大了，手超穩！」、「我向神禱告，希望我不會遇到這種事情」、「這個耳朵不要了」。

