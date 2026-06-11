【有影】永慶誠實徵文首度擴及竹苗 86校響應、逾千件作品展現品格力量
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、陳巧紜／台北報導
第四屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮日前盛大舉行。活動自2023年於雙北地區開辦以來，獲得各界熱烈迴響，今年首度將徵件範圍擴大至新竹市、新竹縣及苗栗縣，共吸引86所學校參與、收到1,177件投稿作品，展現校園品格教育的豐碩成果。
頒獎典禮當天，由永慶慈善基金會董事長趙怡、新竹市長高虹安等人親自出席，為獲獎學生喝采，並鼓勵學童持續透過文字記錄生活、思考誠實的價值。
高虹安表示，感謝永慶房產集團及永慶慈善基金會長期投入校園品格教育。她指出，誠實徵文活動不僅引導學生從生活、校園與社會經驗中思辨誠實的重要性，也促進親子之間的交流與互動。即使在AI與數位工具快速發展的時代，寫作依然是培養孩子獨立思考、多元表達與創造力的重要途徑，期盼未來有更多民間力量共同投入，攜手打造讓孩子發揮潛能的成長舞台。
趙怡則表示，「誠實」是永慶房產集團自創立以來始終堅持的核心價值。近年來，集團除積極推動全台防詐教育講座外，也持續透過「誠實寫作」運動深化品格教育，希望引導孩子在成長過程中理解誠實的重要性。她強調，誠實是民主法治與社會發展的重要基石，期望藉由寫作歷程，讓孩子在進入複雜社會之前，建立正向價值觀，並透過產官學媒攜手合作，讓誠實精神在校園中持續扎根。
為表彰學校推動品格教育的努力，永慶慈善基金會今年特別頒發「誠實教育獎學金」。其中，新竹市曙光國小以533件投稿作品成為竹苗區投稿數最多學校，獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元；同時該校共有39位學生獲獎，再獲頒「誠實教育績優獎學金」5萬元，展現優異的品格教育成果。此外，新竹市內湖國中及新竹縣成功國中，也分別獲頒4萬元及3萬元「誠實教育績優獎學金」。
本屆各組優勝作品表現傑出，獲得評審一致好評。國小中年級組以「我心目中的誠實小英雄」為題，由苗栗縣建國國小劉宥槿奪得第一名，作品透過描寫同學勇於承認錯誤的故事，細膩呈現誠實的可貴。國小高年級組以「那一刻，我選擇誠實」為題，新竹縣六家國小蕭語辰藉由打破花盆的親身經歷，真摯描寫面對錯誤時的內心掙扎與成長，獲得評審青睞。國中組則以「誠實與信任」為題，由新竹市內湖國中鄭芷宜摘下冠軍，透過個人經驗與生活觀察，深刻詮釋誠實與信任相互依存的重要關係。
永慶誠實徵文比賽由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產共同贊助，並由永慶加盟四品牌竹苗區超過220家加盟店攜手推廣。主辦單位表示，期盼透過實際行動支持校園品格教育，讓誠實價值持續在校園與社區中傳承發芽。第四屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及獲獎作品，可至活動官網查詢。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
高虹安勘災戴工程帽竟遭指「作秀」 救災專家怒轟酸民：連基本公安常識都沒有
新北市消防局參訪淡江大橋管理中心 陳崇岳：強化跨機關災害應變機制
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
NPB》孫易磊6局8K無失分奪首勝！21歲勝投寫火腿最年輕紀錄 台將第2年輕
日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊今天本季首度一軍出賽，主場出戰橫濱，投6局只被2支安打，飆出8次三振
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
中職／味全4洋投太強 伍鐸想先發為爭冠仍甘願讓位！理解被挑中轉牛棚
味全龍現在上半季封王進入倒數階段，上週總教練葉君璋透露，最後3週的賽程中伍鐸會轉戰牛棚，伍鐸直呼雖然自己仍較傾向擔任先發，但現階段為了大局著想，再加上對上其餘洋投實在太強，自己甘願讓位幫助球隊。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
好市多618感恩祭！家電零食下殺 滿8800現折618元「1族群」更划算
618購物節進入倒數階段，好市多（Costco）也宣布加入戰局。今年首度將原本的會員感謝日擴大為為期14天的「線上感恩祭」，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品、運動健身及零食飲料等多元品項，規模號稱歷年最大。其中最大亮點之一，就是單筆消費滿8,800元可現折618元，黑鑽會員更能搶先享有雙重優惠。
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...
竹縣大學申請入學分發表現亮眼 學子躋身理工科技生醫多元領域
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】115學年度大學申請入學統一分發結果今(11）日揭曉，新竹縣轄內高中在頂尖
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
謝寒冰曝蔡正元獄中近況！韓國瑜、柯文哲探視背後「意志力」成焦點
時事評論員謝寒冰11日在中天《鄭亦真辣晚報》談到蔡正元近期在社群發文，分享入監兩個多月後的生活與感謝名單，表示蔡正元年紀已經不輕，面對監所環境確實是一大考驗。不過他認為，從蔡正元仍透過臉書向外界表達感謝來看，代表他的心態調整得相當不錯。
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
北京觀察》AI高鐵時代仍有「現代奴工」！66歲老人搬水泥20年無薪勞動，一句「想回家」刺痛百姓
「想回家。」面對中國民間打拐志願者上官正義的鏡頭，66歲的丁姓老人說出的這三個字，沒有憤怒，沒有哭喊，卻讓無數中國民眾在屏幕前感到窒息。近日，河北保定清苑區一間水泥經銷點被揭發長期奴役一名疑似智力障礙老人。根據長期從事打拐調查的網紅上官正義公開的視頻，老人每日清晨五點起床，從事裝卸水泥等重體力勞動，一天搬運量高達二十噸，卻二十年來從未領過工資，也沒有勞動保障......
投縣首座樂活運動館開工動土 實踐打造全齡樂活運動場域
南投縣首座大型綜合室內運動場館「南投縣樂活運動館」6月11日上午在原舊議會基地辦理開工動土典禮，由副縣長王瑞德主持帶領祭拜及動土儀式，斥資5億元新建場館為地下1層地上3層的綜合運動館，規劃有新型態健身房、綜合球場、桌球與韻律教室等多功能運動空間，預計於117年底完工。開工典禮由水里鄉新興國小舞獅表演揭開序幕，隨後則由建築師進行工程簡報說明規劃藍圖，立法委員馬文君、游顥、運動部政務次長黃啟煌、縣議員張秀枝、林憶如、簡千翔、沈夙崢、林儒暘、吳棋楠、南投市長張嘉哲、多位南投市民代表及里長都到場共襄盛舉。王副縣長致詞表示，本運動館工程總經費為5億元，感謝運動部補助1億元，縣府將統包工程與促參招商作業都一次完成，後續委外營運管理將由已在全國經營過23座運動場館、具有豐富經驗的救國團取得經營權，相信在公私協力下，必能為縣民打造全方位的優質樂活運動休閒場域。王副縣長強調此場館設計融入玉山美學的群山環繞特色，還能順著戶外綠意步道漫步至屋頂的「都市眺台」，兼具運動與休閒功能，未來也會將新建場館與鄰近的三和游泳池進行資源整合納入管理，提供全民優質平價的運動休閒選擇。縣府教育處表示，運動館基地面積6,835
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
影／警察節慶祝大會首度移師台北車站 賴清德頒獎表揚29位全國模範警察
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】警政署今天首度在台北火車站擴大舉辦「115年警察節慶祝大會」，由總統賴清德
監委被提名人2人與民眾黨有淵源 黃國昌：立場清楚絕不同意
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導副總統蕭美琴今（11）日宣布將提名監察院長陳永興、副院長王榮璋，以及其餘27名監委名單送交立院進行同意權審查，其中2人與...
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。
鄭麗文嚇跑美政治領袖 學者：看透她言行不一不真誠
國民黨主席鄭麗文訪美，傳出未能與美方國安高層及參議院多數黨領袖會面。學者今（11）日直指，鄭麗文在美國的言論不僅將兩岸論述轉向「一中原則」，更在國防軍購態度上言行不一，美方官員看在眼裡，自然認為其說法與承諾「不真誠」，且無法代表台灣多數民意。
零互動半年傳決裂？小島秀夫「影片激情擁抱」TGA主持人，網笑：爸媽終於復合了
小島秀夫與 TGA（The Game Awards）創始人兼主持人 Geoff Keighley 近日睽違 6 個多月再次驚喜同框，在餐廳共同飲用香檳慶祝，還分享了擁抱影片，用最直接的行動打破了最近網路上傳聞，兩人因為頒獎問題鬧不合的謠言。