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【有影】永慶誠實徵文首度擴及竹苗 86校響應、逾千件作品展現品格力量 129

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、陳巧紜／台北報導

第四屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮日前盛大舉行。活動自2023年於雙北地區開辦以來，獲得各界熱烈迴響，今年首度將徵件範圍擴大至新竹市、新竹縣及苗栗縣，共吸引86所學校參與、收到1,177件投稿作品，展現校園品格教育的豐碩成果。





頒獎典禮當天，由永慶慈善基金會董事長趙怡、新竹市長高虹安等人親自出席，為獲獎學生喝采，並鼓勵學童持續透過文字記錄生活、思考誠實的價值。

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高虹安表示，感謝永慶房產集團及永慶慈善基金會長期投入校園品格教育。她指出，誠實徵文活動不僅引導學生從生活、校園與社會經驗中思辨誠實的重要性，也促進親子之間的交流與互動。即使在AI與數位工具快速發展的時代，寫作依然是培養孩子獨立思考、多元表達與創造力的重要途徑，期盼未來有更多民間力量共同投入，攜手打造讓孩子發揮潛能的成長舞台。

趙怡則表示，「誠實」是永慶房產集團自創立以來始終堅持的核心價值。近年來，集團除積極推動全台防詐教育講座外，也持續透過「誠實寫作」運動深化品格教育，希望引導孩子在成長過程中理解誠實的重要性。她強調，誠實是民主法治與社會發展的重要基石，期望藉由寫作歷程，讓孩子在進入複雜社會之前，建立正向價值觀，並透過產官學媒攜手合作，讓誠實精神在校園中持續扎根。

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為表彰學校推動品格教育的努力，永慶慈善基金會今年特別頒發「誠實教育獎學金」。其中，新竹市曙光國小以533件投稿作品成為竹苗區投稿數最多學校，獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元；同時該校共有39位學生獲獎，再獲頒「誠實教育績優獎學金」5萬元，展現優異的品格教育成果。此外，新竹市內湖國中及新竹縣成功國中，也分別獲頒4萬元及3萬元「誠實教育績優獎學金」。

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本屆各組優勝作品表現傑出，獲得評審一致好評。國小中年級組以「我心目中的誠實小英雄」為題，由苗栗縣建國國小劉宥槿奪得第一名，作品透過描寫同學勇於承認錯誤的故事，細膩呈現誠實的可貴。國小高年級組以「那一刻，我選擇誠實」為題，新竹縣六家國小蕭語辰藉由打破花盆的親身經歷，真摯描寫面對錯誤時的內心掙扎與成長，獲得評審青睞。國中組則以「誠實與信任」為題，由新竹市內湖國中鄭芷宜摘下冠軍，透過個人經驗與生活觀察，深刻詮釋誠實與信任相互依存的重要關係。

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永慶誠實徵文比賽由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產共同贊助，並由永慶加盟四品牌竹苗區超過220家加盟店攜手推廣。主辦單位表示，期盼透過實際行動支持校園品格教育，讓誠實價值持續在校園與社區中傳承發芽。第四屆永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及獲獎作品，可至活動官網查詢。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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