【有影】涉以空拍機投毒農場 不滿員工跳槽毒害動物被起訴

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名44歲王姓男子，在宜蘭三星鄉經營農場，竟疑因不滿員工跳槽到另1家位於冬山鄉的農場。王男涉嫌在民國112年，多次將放有毒苜蓿粒的衛生杯，綑綁在空拍機下方，再操作空拍機至跳槽員工管理的農場上方，以搖晃方式投放有毒苜蓿粒，導致園區飼養的侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等，有死亡或嘔吐、中毒的跡象。宜蘭地檢署偵結後提起公訴，也表示審酌王男於偵辦之初，始終否認犯行，對於造成複數動物中毒死亡也毫無悔意，縱使最終坦承犯行，仍未能與農場主達成和解，要求法官對王男從重量刑，以示懲儆。

起訴書指出，王姓男子疑因不滿徐姓員工跳槽，明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，竟先後於民國112 年5月25日、6月8日、6月13日等，以通訊軟體line指示不知情的員工，將苜蓿浸泡在農藥「Terbufos托福松」及水的混合液中，再將有毒苜蓿粒與砂混合後，以日光曝曬，再將曬乾後的有毒苜蓿粒，填裝在飲料空罐中，放置在指定處所後，王男再自行前往取貨。

起訴書中表示，王男取得有毒苜蓿粒後，先後於民國112年6月12日凌晨4時40分許、6月24日凌晨4時40分許、6月25日凌晨4時35分許，駕駛車輛前往宜蘭縣冬山鄉安濃溪旁堤防附近道路，將放有毒苜蓿粒的衛生杯，綑綁在空拍機下方，再操作空拍機至跳槽員工所在的農場上方，以上下搖晃方式投放有毒苜蓿粒。

起訴書指出，被害人農場園區內，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物，疑因誤食有毒苜蓿後，不僅先後死亡，園區內另有其他動物，也出現嘔吐、流口水、精神不佳、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫、顫抖等症狀。農場王姓員工巡視園區時，發現園區上方有空拍機出沒，尾隨空拍機後察覺為王姓男子所操縱，於是報警處 理。

起訴書指出，宜蘭縣羅東警分局員警獲報，於民國112年6月27日上午，循線分別搜索8處地，查扣空拍機操縱桿1台，含平板電腦1部、傳輸線1條、空拍機1台及苜蓿粒2批等物。又將農場疑因誤食死亡的動物，送國立臺灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所，進行解剖檢驗，都檢驗出有農藥「托福松」成分。

起訴書也表示，王姓男子一開始辯稱，空拍機沒有投擲功能，不可能投放毒物，操縱空拍機是為了看被害農場裏，有什麼建設是可以模仿的而已。至於製作有毒苜蓿粒，是要毒死自己農場裡的老鼠。但去年6月13日，王男終於坦承犯行不諱。

