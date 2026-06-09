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【有影】淡水南瓜季登場 DIY、市集、美食一次滿足 89

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、黃鴻宇／新北報導

淡水南瓜進入盛產季，新北市政府攜手淡水區農會推廣在地特色農產。新北市長侯友宜今（8）日出席「2026淡水南瓜季暨全國大南瓜比賽」宣傳記者會，宣布6月12日將於淡水金色水岸舉辦全國唯一的大南瓜比賽，邀集全台農友同場競技，角逐最重、最具創意與最佳品質等獎項；6月13日至14日則接續舉辦南瓜展售會，結合農產市集、DIY體驗、青農食農教育講座及大型南瓜展示，邀請民眾走訪淡水，感受初夏南瓜季的魅力。



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每年5至6月是淡水栗子南瓜產季。今年淡水區農會串聯19家在地業者共同響應，推出多項期間限定活動與特色產品。包括福容大飯店、將捷金鬱金香酒店推出南瓜入菜的創意料理，「牛埔有機農場」及「阿三哥農莊」則規劃南瓜優格卷、南瓜奶油烤年糕等DIY體驗，希望透過多元形式，讓民眾深入認識淡水南瓜的特色與風味。

此外，在地旅遊品牌「旅學堂」也推出南瓜主題深度遊程，結合淡海輕軌沿線景點、特色南瓜料理品嚐、青農導覽及農事體驗，帶領民眾認識淡水農業文化與地方特色。目前已開放6月14日及21日兩梯次報名，每人費用999元，歡迎民眾踴躍參加。

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年度重頭戲「全國大南瓜比賽」將於6月12日登場，賽事分為重量組、創意組及品質組，其中最受矚目的重量組，將誕生今年全國最重的大南瓜。緊接著於6月13日至14日舉辦的南瓜展售會，也將結合「新北幣」活動，民眾完成指定任務即可獲得價值100元的新北幣合作店家優惠券，可於7月31日前至指定店家折抵消費。農業局「稼日蒔光」粉絲團也同步推出「南瓜重量預測活動」，邀請民眾猜測今年冠軍大南瓜重量，將抽出5位幸運民眾贈送南瓜好禮。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，淡水區農會自2014年起投入南瓜加工產品研發，至今已開發13款南瓜系列商品，數量居全國農會之冠。今年更結合南瓜與蔬菜元素，推出全新加工產品「南瓜樂蔬菜園餅乾」，即日起至南瓜展售會期間於農會超市及活動現場享有新品8折優惠。呂鈞鴻感謝在地業者共同參與推廣，透過特色料理、農遊體驗及創新商品，讓更多民眾認識淡水南瓜產業。

侯友宜表示，感謝農友、淡水區農會及在地業者長期投入農業發展與行銷推廣。今年活動集結多項全國之最，包括全國最長的南瓜隧道、淡水區農會推出全國最多的南瓜加工商品、全國唯一的大南瓜比賽，以及有機會誕生全國最重的大南瓜，展現新北農業的活力與特色。

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侯友宜強調，市府未來將持續與各地區農會合作推廣在地農特產品，鼓勵民眾落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，支持在地農業，也讓更多優質農產品被看見，共同打造兼具產業發展與永續價值的新北農業品牌。

農業局表示，目前正值淡水南瓜最佳賞味期，相關活動資訊及報名方式，可至淡水區農會超市、農業局「稼日蒔光」及「旅學堂」等官方社群平台查詢。

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照片來源：CNEWS匯流新聞網記者王佐銘拍攝

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