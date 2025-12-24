【有影】深耕公益不間斷 JINS化身耶誕老人 免費公益配鏡守護唐寶寶

CNEWS195251222a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

平安夜前夕，一份別具意義的禮物送進唐氏症基金會。日本銷售第一的眼鏡品牌JINS化身為「耶誕老人」，以實際行動投入公益，不僅捐款支持基金會運作、採購唐寶寶親手製作的手作商品，也號召員工前往基金會參與一日志工體驗，陪伴孩子們共度節慶時光。適逢耶誕佳節，JINS同步啟動免費公益配鏡計畫，透過包場服務與專業驗光，為唐氏症青年提供合適眼鏡，並推出限量「2026 JINS公益桌曆」，邀請民眾一同參與公益行動。

此次公益配鏡活動選在交通便利的大巨蛋門市舉辦，並特別延後營業時間，為唐氏症青年打造專屬、安靜且無壓力的配鏡空間。活動當天開放店內所有鏡框與鏡片供參與者挑選，並由資深驗光師全程引導驗光流程，確保每位青年都能獲得符合需求的配鏡服務。

唐氏症源於先天染色體異常，遠視、近視與斜視為常見的視力問題，一副合適的眼鏡對其學習與日常生活具有重要影響。然而，唐氏症青年多伴隨輕至中度智能障礙，使驗光過程更需耐心與專業協助。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，若以一般驗光方式進行說明，唐氏症朋友較難理解，建議透過更直覺、數字化的提示方式引導。他也提到，有些唐寶寶即使已有多副眼鏡，仍可能因遺忘配戴或不慎損壞而影響學習，因此感謝 JINS 提供免費配鏡服務，實質協助孩子們的生活與學習需求。

JINS台灣總經理邱明琪指出，品牌長期關注永續、環保與平權議題，得知唐氏症朋友在配鏡上有特殊需求後，特別規劃封館服務，提供安靜環境與充裕時間，讓驗光與挑選流程能順利進行。此次活動亦特別安排具備相關服務經驗的資深驗光師到場，提升整體服務品質。

活動現場，有孩子在多款鏡框中反覆試戴，門市人員協助挑選合適款式，現場氣氛輕鬆。JINS表示，希望透過這項實用的公益服務，協助唐氏症青年以更清晰的視野迎接新的一年。

在公益配鏡活動前，JINS已先行展開多項支持行動。除捐款支持唐氏症基金會外，邱明琪也帶領員工前往基金會擔任志工，體驗基金會品牌「愛皂事」的精油手工皂製作流程。

志工活動中，唐氏症青年擔任製作指導角色，協助JINS同仁進行手工皂製作與包裝。為延續支持行動，JINS亦於年度感謝祭抽獎活動中，採購這批手工皂作為獎項之一，以實際訂單支持基金會運作，並肯定唐氏症青年的勞動成果。

此外，JINS推出限量「2026 JINS公益桌曆」，即日起，凡於全台JINS門市單筆消費滿3,888元，即可免費獲得乙份，期盼透過消費者的參與，讓公益行動持續推動。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

