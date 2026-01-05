【有影】清爽系水餃成為日常選擇 下班後的一餐也能輕盈完成 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

花椰米雞胸肉手工水餃外型簡單樸實，水煮、清蒸或乾煎皆適合，展現冷凍主食的日常便利性。圖/業者提供

在生活節奏快速的城市裡，冷凍食品早已從「備用方案」轉為日常飲食的一部分。對多數上班族與小資家庭而言，便利之外，是否吃得清爽、能否長期融入生活節奏，正成為選購時的重要考量。近期在電商中逐漸被注意到的花椰米雞胸肉手工水餃，正反映出冷凍食品市場的這股轉向。

下班後的一餐，開始追求不負擔的選擇

下班回到家，時間有限、不想外食又不想大費周章準備晚餐，水餃往往是最快完成的一餐。然而，傳統水餃常被認為口味厚重、吃完容易有負擔感，也促使消費者開始尋找更清爽的替代方案。這類「輕盈型主食」因此逐漸在冷凍食品市場中受到關注。

▲冰箱常備的新選項。水煮、乾煎都好吃，不用重口味也能很滿足，忙碌日子裡剛剛好的那一餐。

花椰米與雞胸肉，讓水餃走向新的飲食方向

由休閒食代推出的花椰米雞胸肉手工水餃，跳脫傳統以豬肉與澱粉為主的水餃配方，改以白花椰菜製成花椰米，搭配細切雞胸肉作為內餡核心。實際品嚐時，內餡結構紮實，風味自然清新，不需過多調味即可呈現食材本身特色，整體口感相對輕盈。

在配方設計上，該產品透過比例調整，兼顧飽足感與清爽度，每顆水餃熱量約三十九大卡，讓水餃不再只是偶爾解饞的選項，而是能被納入日常飲食輪替的主食之一。



十分鐘完成料理，符合不同生活節奏

料理彈性也是這款水餃受到消費者青睞的原因之一。水煮時口感滑順、清蒸能凸顯花椰菜與雞肉的清香，乾煎後外皮微酥、內餡仍保有濕潤度，即使不額外沾醬，也能維持整體風味平衡。對忙碌族群而言，十分鐘內完成一餐，卻不顯得隨便，正是冷凍主食理想的使用情境。

白花椰菜本身處理程序繁複，雞胸肉也常被認為容易乾柴，透過花椰米形式將蔬菜包入水餃中，不僅降低備料門檻，也讓蔬菜更自然融入日常餐食；雞胸肉則以細切方式製作，改善口感印象，使整體層次更為平衡。

▲不用特地找，家樂福、全聯到各大電商都買得到，想吃的時候直接下單，冰箱補貨超方便。

通路齊全、隨手可得，才能真正走進日常

從購買端觀察，花椰米雞胸肉手工水餃已同步布局多元通路，涵蓋家樂福線上購物、全聯（全電商）、momo 購物網、ETMall東森購物網、好賣＋FamiPort、iOPEN Mall、friDay 購物、LINE 禮物、博客來、康是美、神腦、誠品及聯邦等多個平台。取得門檻低、選購便利，也讓這款水餃更容易從網路討論走向實際回購，成為冰箱裡的固定備糧。

市場觀察指出，隨著飲食選擇日益多元，消費者不再單純追求份量與重口味，而是更在意產品是否能長期融入生活節奏。休閒食代以花椰米與雞胸肉切入水餃市場，回歸食材與使用情境本身，提供一款清爽、便利、且容易買得到的冷凍主食，也反映出現代飲食生活方式正悄然轉變。

實際販售資訊與優惠內容，依各通路公告為準。

