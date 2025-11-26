【有影】澎湖秋冬好「澎」派 入住福容徠旅澎湖加碼享千元補助 116

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／澎湖報導

看好澎湖觀光潛力，福容大飯店集團旗下輕旅品牌「福容徠旅澎湖」，外觀像停泊在漁港的郵輪，9月甫開幕，就成為馬公市區醒目的地標。業者表示，秋冬時節海鮮肥美、避開暑期人潮高峰，是最適合探索澎湖的季節。飯店以高級質感與明亮色彩營造舒適氛圍，搭配「澎管家」服務與全天候餐飲空間「樂聚」，再加上政府500元「冬遊澎湖消費券」與飯店加碼500元的雙重補助，不少旅客直呼越住越划算。

福容徠旅澎湖駐店長朱美倫表示，澎湖現正值盛產肥美海鮮，包括秋蟹、牡蠣、小管海菜等，適合以海鮮美食和人文體驗為主軸的旅遊。福容徠旅澎湖位於馬公市中心，距離機場不到15分鐘，交通便利，館內共有102間客房，打造網美風、輕奢風與希臘風3種不同風格的度假氛圍。館內空間大量運用象徵澎湖的色彩，藍色代表海岸，黑色象徵玄武岩地景，黃色與紅色取自耐旱植物天人菊，外圍黃色與中央紅色象徵烈陽與生命力，讓旅客在入住的每一刻，都能感受到島嶼的自然符碼。

飯店公共空間同樣延續海洋概念，大廳陳列海洋主題書籍，提供旅客短暫停留的閱讀角落，也設置積木親子區讓家庭旅客放鬆互動。館內多處使用船隻、浮具與回收浮標裝飾，呼應澎湖與漁業的緊密連結。夜晚時分，戶外太陽能裝置點亮七彩光影，成為旅客到訪時必然會停下腳步拍照的亮點場景。

【有影】澎湖秋冬好「澎」派 入住福容徠旅澎湖加碼享千元補助 118

福容徠旅首度在澎湖據點推出的「澎管家」服務，是許多旅客口中的最大亮點。旅客訂房後即可提出需求，無論是兩天一夜快閃、親子旅程、自由行規畫或完全不知從何安排的懶人玩法，澎管家皆會提供客製化建議，並協助安排租車、代訂伴手禮。在夜間時段，館內還會舉辦「慢慢徠」活動，澎管家還會在公共空間帶領旅客玩桌遊，讓原本陌生的人們也能在旅途中自然建立連結，增加旅程的溫度與趣味。

【有影】澎湖秋冬好「澎」派 入住福容徠旅澎湖加碼享千元補助 120

此外，飯店餐飲交誼空間「樂聚」，牆壁以第三漁港空拍視角設計，讓旅客一入座便能俯瞰港灣意象。飯店，讓旅客從早到晚都能品嚐澎湖風味。早餐選用「GC 法式烘焙」可頌，「小島花枝排可頌」具館內限定特色，獲得許多訪客指定。其中夜間時段則供應冠軍牛肉麵、澎湖海鮮泡麵與鹹粥，成為旅客結束一整天旅程後最暖心的宵夜選擇。

朱美倫補充，澎湖縣府推出「冬遊澎湖消費券」，入住縣內合法旅宿至少一晚，可領取總額500元消費券。福容徠旅澎湖每人再加碼500元，等於來澎湖、住徠旅，可省1000元，是一年中最划算的入住時機，「希望旅客把徠旅當作第二個家，無論花火節旺季或秋冬淡季，都能走進澎湖，感受四季不同的島嶼風景」。

【有影】澎湖秋冬好「澎」派 入住福容徠旅澎湖加碼享千元補助 122

旅客林小姐分享，她與閨蜜此行就是為了品嚐澎湖最新鮮的海鮮，她們入住的「享旅客房」設有兩張雙人床與寬敞起居空間，最吸引人的是外面的超大陽台，搭配盪鞦韆沙發，非常適合拍照聊天。她說，此行在澎管家的協助安排下，到漁市場挑選海鮮、前往店家代客料理，還走訪了中央街、四眼井與媽祖廟，整趟旅程既放鬆又充實。

旅客林先生選在秋冬帶著家人到澎湖旅遊，希望避開暑期人潮。他表示，11 月份正好搭上澎湖「冬遊消費券」補助，再加上飯店加碼，每房可折1000 元，入住新飯店又能享優惠，讓整趟旅行更輕鬆自在。此次行程包含北辰市場代客料理、帶孩子到篤行十村認識眷村歷史，也前往西嶼欣賞玄武岩地景。他說：「小朋友玩得開心，大人也吃得滿足，加上秋冬海鮮肥美，真的讓人想一年四季都來澎湖。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏攝

