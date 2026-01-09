【有影】澳洲動態皮拉提斯KX Pilates插旗桃園藝文 打造都會女性運動日常

CNEWS195260109a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏、王聿瀠／桃園報導

來自澳洲的動態器械皮拉提斯品牌KX Pilates，以獨家KXformer核心床結合力量、節奏與流暢動作，打造高效率、具節奏感的訓練體驗，讓運動不只是雕塑身形，更成為忙碌生活中的質感時光。近期全新開幕的KX Pilates桃園藝文店，以明亮簡約的空間設計與小班制課程，鎖定都會女性，讓健身自然融入生活節奏，品牌創辦人Aaron Smith也特別來台，分享品牌理念與深耕台灣的發展故事，邀請民眾一同感受「讓運動，把每一天都變成更好的生活」。

Aaron Smith回憶，自己曾在美國與英國旅行與生活長達5年，期間在倫敦接觸到動態皮拉提斯，並深深愛上這種結合節奏、強度與團體氛圍的訓練形式。當時澳洲市場仍以復健理療與墊上皮拉提斯為主，動態皮拉提斯與精品健身產業尚未成形，這也讓他萌生將這項運動帶回澳洲的想法，希望讓更多人能體驗動態皮拉提斯的魅力。從澳洲起步，到如今拓展至多個國家，品牌走向國際的過程，讓他充滿感動與興奮。

他坦言，健身之所以對自己意義重大，源於年輕時曾因體重過重而感到迷惘，運動不僅改變了身體狀態，也翻轉了整個人生方向。過去曾擔任私人教練與運動科學家的經驗，讓他在接觸動態皮拉提斯後，更確信團體訓練所帶來的支持感與凝聚力，是許多人能持續運動的重要關鍵。KX Pilates所發展的訓練系統，除了重視動作效率與全身協調，更希望讓每一位走進教室的人，都能感受到被接住、被鼓勵的氛圍。

KX的品牌精神源自「Kaizen」持續改善的理念，而字母X則象徵體驗本身。Aaron Smith表示，真正重要的不只是課程內容，而是從踏進每一家工作室開始，就能感受到友善的笑容、正向能量與社群歸屬感。無論是第一次開始健身的人、產後回歸訓練的女性、傷後復健者，或是專業運動員，都能在同一個空間中找到適合自己的節奏，逐步變得更健康、更有活力。

談到台灣市場，他認為台灣擁有相當成熟的健身文化，團體課程接受度高，人們也樂於與朋友一同運動，重視課程中的社群感，這與澳洲的健身型態高度相似。目前KX已遍及8個國家，台灣更是除澳洲之外表現最成功的市場之一。相較部分亞洲國家仍在發展中的健身產業，台灣不僅大型運動品牌進駐完整，整體市場也深受西方健身文化影響，形成相對成熟且多元的運動環境。

首次親自造訪台灣，Aaron Smith對城市中隨處可見的健康與養生氛圍留下深刻印象，他形容台灣乾淨、景色宜人，城市建築與生活步調都讓人感到舒適，也是一個非常適合生活與旅遊的地方。對於未來，他指出KX Pilates將持續從澳洲進行品牌研發與訓練創新，結合肌力訓練、動態訓練，透過專屬器械與訓練系統，持續拓展台灣與亞洲市場的深度與廣度。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝

