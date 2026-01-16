【有影】琉璃工房「信念決定不凡」特展迎馬年 楊惠姍盼送上逐夢勇氣

cnews124260116a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸、施建宏／台北報導

迎接馬年到來，琉璃工房今(16)日推出「信念決定不凡，2026馬年雕塑展」。琉璃工房表示，本次展覽不僅是品牌邁入第40年的厚積薄發，更有藝術家楊惠姍監製推出首發的4件品牌典藏系列作品，將藝術美學融入百貨精品空間，為歲末年初增添一份昂揚的文化生命力，邀請大家前來於遠東SOGO百貨台北復興館9樓中庭觀賞。

開幕活動上，楊惠姍還在展場舉辦簽名會，現場典藏琉璃作品皆有藝術家親自鐫刻，為新年收藏作品增添獨一無二價值。展場主辦方遠東SOGO百貨，正巧與琉璃工房為1987年同年創立，遠東SOGO百貨總經理吳素吟，及台北復興館店長副總經理許淑賢特別蒞臨揭幕，共迎即將邁入的四十週年。

楊惠姍表示，馬在動物界中具備「高大上」的特質，不僅強壯有力且優雅忠誠，是能讓她在創作上充分發揮的素材。本系列最特別之處，在於挑戰將自然界中「風、火、山、氣」等看不見的元素轉化為具象的琉璃藝術。要將這些抽象元素凝練成作品是極大的考驗，但更像是一場創作的修行。

楊惠姍特別以「火」來詮釋團隊精神，認為團隊必須具備共同信念，才能產生前行的熱情與火花。在「八匹馬」的作品中，每一匹馬都有其責任與關懷的眼神，展現出團隊在奮鬥過程中的過程。透過馬在起伏地形中的姿態，隱喻人生充滿高低起伏的實相。希望作品能與觀賞者產生共鳴，在人們面對人生不可避免的挫折、不安與挑戰時，能喚醒內在的力量，並賦予追尋理想與夢想的勇氣。

琉璃工房分享，今年是1987年以來第3次的馬年創作。從兩屆金馬影后到華人琉璃藝術開創者，楊惠姍的人生如同一場華麗的奔馳。創立華人第一個琉璃藝術工作室「琉璃工房」，復興失落兩千年的「脫蠟鑄造法」，賦予雕塑光影張力。

今年展覽核心由四件磅礴大馬構成。靈感取自東方文化對自然元素的解讀，將馬的能量化為無形的氣韻：《卓越》駿馬全身緊繃衝刺，鬃毛飛揚間眾多小馬隱現，象徵王者姿態，引領眾人奔向未來；《熾熱》由八匹馬組成方陣，以集體信念跨越鴻溝、衝破峭壁，展現燃燒不息的團隊力量；《信念》的駿馬以40度傾斜姿態躍於藍綠山巒，映照翻山越嶺的堅毅意志；《飛揚》勾勒天馬姿態，展現「扶搖直上九萬里」氣勢。

近40年來，琉璃工房已累計創作59匹馬，此次台灣首展特選橫跨3個12年的經典琉璃馬雕塑展出。琉璃光影凝聚速度、力量與榮耀，展現品牌歷史與實力。琉璃工房表示，呼應Pantone最新公布2026年度代表色雲朵白，象徵對全新開始的渴望、回歸真實的自我，15匹駿馬以全透明雲朵白色亮相，典藏系列全球限量百件，以極緻脫蠟鑄造工藝凝結而成。

【展覽與活動資訊】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

