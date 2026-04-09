【有影】生命之花千人國際共創 大慧大和尚分享2026國際佛誕文化節規劃初衷

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CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、王聿瀠／台北報導

5月即將迎來2026國際佛誕文化節，一佛一世界主席、台中市佛教會理事長、廣修禪寺住持大慧大和尚接受《CNEWS匯流新聞網》專訪，除了現場提筆進行「生命之花」創作，更分享如何在今年國際佛誕文化節的「國際、藝術、科技、青年」四大核心主軸中，藉由藝術讓佛法走入人間，讓更多人種下善根、啟發覺心。

拿起最新的生命之花作品，由紫、金兩色交織而成，大慧大和尚說：「因為觀世音菩薩的皮膚就是紫金色。」他分享，藝術是個人弘法志業之一，過去透過書法、書畫與陶藝與大眾交流，去年2月還在華梵大學舉辦個人書畫陶展。這次由於善因緣接觸到生命之花藝術研究學院創辦人蕭瑋儒Sandy，於是在今年國際佛誕文化節啟動「花開見佛」行動，目前參與者橫跨2歲幼兒至近百歲長者，體現了不分國籍、種族、宗教與年齡的國際共創精神。

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這項藝術共創成果會在今年的國際佛誕文化節，轉化為長達12公尺的千張生命之花祝福牆，匯聚大眾一心一願，以慈悲為本，以行願為力，為社會祈福，為世界祝禱。 近期大慧大和尚也邀請多位高僧參與生命之花創作，包括佛光山住持心保大和尚、法鼓山方丈果暉大和尚與退居方丈果東大和尚、澳中佛教總會般若大和尚、新加坡菩提閣住持果峻大和尚等，共同以畫祝願、以心同行送上祝福。

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▲廣修禪寺住持大慧大和尚（左）、佛光山住持心保大和尚共同進行生命之花創作。

大慧大和尚表示，2026年國際佛誕文化節將呈現不同樣貌，希望今年活動能跳脫過往寺廟舉辦的形式，轉向更具活力且全民參與的「全民慶佛誕」。為了實現這個願景，活動現場特別結合了蔬食博覽會，提供豐富的美食與好玩的互動攤位，並採取免費入場的方式，歡迎家長帶著孩子共同參與。

今年佛誕節設計為7個單元，代表釋迦摩尼佛降生人間的「步步生蓮」典故，以「一步一蓮，七覺在人間」為主題，代表生命從「覺醒」、「淨化」到「發願」最終「完成」等歷程，帶領參與者在遊覽過程中，體驗一次完整的心靈洗禮。現場還會舉行「千缽供佛」活動，邀請千位護法大眾共同完成浴佛盛願，並預告將有國際高僧大德親臨，展現國際佛教界的團結能量。

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▲廣修禪寺住持大慧大和尚（右）、生命之花藝術研究學院創辦人蕭瑋儒Sandy，為2026國際佛誕文化節規劃「花開見佛」行動。

2026國際佛誕文化節會再度為警消祈福，將為因公殉職往生的警消英雄，舉辦佛教界最高規格的「瑜伽燄口超薦大法會」，並對眷屬進行消災祈福，傳達社會的感恩之心。大慧大和尚表示，今年邀請警政署、消防署、矯正署參與，像是首度加入的矯正署，會前往監所進行生命之花共創，幫助這些犯過錯的年輕朋友，藉由創作與佛法結緣，從中獲得心靈的洗滌與轉化。

大慧大和尚分享，致力將漢傳、藏傳與南傳佛教的領袖匯聚台灣寶島，帶領全球佛教界進行深度融合，不僅為了宗教間的大團結，更要讓台灣年輕人有一個接觸各國文化的平台，深信透過「立足台灣、放眼國際」的交流，能讓慈悲的力量超越國界與宗派，讓每個人都能找到內心安定的力量。2026國際佛誕文化節5月1日至5月4日在圓山花博爭艷館盛大舉行，邀請大眾前來在享受美食與藝術的同時，讓佛法走入生活，讓覺知回到當下。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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