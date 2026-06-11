【有影】生活故事傳遞誠實價值 永慶徵文比賽培育下一代品德力
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、陳巧纭／台北報導
第四屆「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」竹苗賽區得獎名單正式揭曉，主辦單位永慶慈善基金會於5月30日在新竹市曙光女中大禮堂舉辦頒獎典禮，並偕同贊助單位永慶加盟四品牌及指導單位新竹市政府教育處，共同表揚105位優秀獲獎學生，肯定學子透過文字展現對誠實品格的理解與實踐。
本屆國小中年級組以「我心目中的誠實小英雄」為題，竹苗賽區第一名由苗栗縣建國國小劉宥槿獲得。他透過描寫班上同學勇於承認錯誤的故事，以細膩且富層次的筆觸，刻畫誠實者如英雄般令人敬佩的形象，獲得評審一致好評。
國小高年級組題目為「那一刻，我選擇誠實」，新竹縣六家國小蕭語辰以自身不慎打破花盆的真實經歷為題材，透過真摯情感與生動文字，呈現面對錯誤時選擇坦承的心路歷程，成功奪下冠軍。
國中組則以「誠實與信任」為題，新竹市內湖國中鄭芷宜榮獲第一名。作品從「誠實才能贏得信任」的核心觀念出發，結合他人案例與自身經驗，層層鋪陳誠實與信任間的緊密關係，論述完整且發人深省，獲得評審高度肯定。
贊助單位永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶表示，「誠實」是永慶房產集團最重要的服務理念，不僅是企業對自身的要求，更是對下一代的期許。推動誠實徵文比賽，不只是舉辦一項活動，而是希望在孩子價值觀建立的重要階段，透過品格教育傳遞正向價值。他也特別感謝新竹市政府教育處的支持與指導，共同推動誠實教育深耕校園。
有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜則指出，有巢氏房屋長期將「守護社區」視為品牌使命，自2023年起持續贊助竹苗地區學校導護裝備，協助打造校園周邊交通安全環境。今年更進一步走入各校推廣誠實徵文比賽，希望從安全守護延伸至品格培育，全方位陪伴孩子健康成長。
台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱表示，今年竹苗地區首次納入徵件範圍便獲得熱烈回響，從孩子們的作品中看見真誠、反思與成長，令人十分感動，也展現出竹苗學子對誠實價值的認同與追求。未來將持續結合品牌力量，讓誠實成為孩子最珍貴的競爭力。
永慶誠實徵文比賽自2023年於雙北地區開辦以來，規模逐年擴大。今年第四屆首度將新竹市、新竹縣及苗栗縣納入徵件範圍，首年舉辦便展現高度號召力，竹苗賽區共有86所學校參與，累計收到1,177件投稿作品。
放眼全台，本屆徵文比賽共吸引775所學校參與，總投稿件數達11,287件，再創新高。累計四年來，全台投稿作品數量已突破3萬件，顯示誠實教育理念持續獲得校園、師長及家長廣泛支持，也讓誠實品格在更多孩子心中扎根萌芽。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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