【有影】白內障手術免驚 透過新材質新科技日夜視力都清晰

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏、王聿瀠／台北報導

台灣高齡化社會的到來，白內障已成為影響中高齡人口視力的重要問題。眼科專家針對眼科檢查時機、白內障治療時點，以及最新人工水晶體技術進行分享，人工水晶體的選擇已成為白內障手術的重要課題，醫師建議可以同時矯正老花與散光等視力問題，重拾年輕時的清晰視界。

台南尚儒大學眼科執行院長林日蘋表示，眼科檢查應從年輕時期開始進行。建議民眾在18歲進行首次眼底檢查，才能建立完整的基準資料。尤其台灣是近視大國，約有七至八成人口患有近視，高度近視患者的眼軸拉長容易導致視網膜病變、黃斑部病變與青光眼等問題。臨床上甚至遇過20多歲想進行近視雷射手術的患者，散瞳檢查後發現已開始出現白內障，這種極早期白內障案例並不罕見，因此定期接受視網膜檢查才能早期發現眼部問題。

林口長庚眼科部科主任陳宏吉表示，糖尿病患者或有眼部疾病病史的高危險族群，眼底檢查頻率應提升至半年一次，能有效掌握眼部健康狀況並及時發現早期病變。台中公益諾貝爾眼科院長羅育倫醫師指出，高度近視600度以上的患者建議至少半年做一次檢查，有系統性糖尿病的患者則需要更密集的檢查頻率。

關於白內障治療時機，林日蘋分享，南部因大眾運輸較少，民眾夜間駕駛需求高，即使白天視力還有0.7至0.8，夜間可能已無法安全使用，此時也會建議提早進行手術。白內障分為輕中重三個等級，應根據患者實際工作與生活需求做出決策。羅育倫強調，散光矯正已成為醫師共識，普遍認為75度以上散光應盡量矯正，確保術後獲得最佳視力表現。

傳統人工水晶體由於設計關係，在夜間可能導致患者感受周邊亮光或夜間視力下降。低眩方邊設計的人工水晶體提供了顯著改善。林日蘋表示，這項新材質透過改良的「精準邊緣設計」能大幅提升夜間視力的穩定性與清晰度。對於需要夜間駕駛的患者，特別是在光線較暗或無路燈環境中活動的民眾，這項技術改進有助於提高行駛安全與生活品質。

陳宏吉補充，近五年來高階人工水晶體的光干擾問題已大幅改善，低眩方邊設計在這方面達到了新的突破，這種新型人工水晶體不但改善光學干擾，同時又比單焦點水晶體多了中近距離的優勢，為患者提供更多元的選擇。

「白內障手術最適合進行醫病共享決策，因為除了外傷性、感染性或發炎性白內障外，大多數情況下醫師與患者可進行多次溝通，共同決定最適合的治療方案。」陳宏吉建議，患者決定進行白內障手術前可諮詢多位眼科醫師，充分瞭解不同治療選項與預期效果，讓自己做出最適切的決策。

