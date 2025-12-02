【有影】直擊皮脂腺根源 最新戰痘黑科技快速告別痘痘肌

cnews207251202a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

青春痘困擾年齡層擴大，從青少年至中年甚至熟齡患者都有需求。若想要長期穩定肌膚狀況，從源頭的皮脂腺控制是重要關鍵。隨著醫學技術突破，創新1726戰痘雷射問世，以非侵入性、精準直擊皮脂腺的特性，為長期受痘痘困擾的族群提供革命性的解決方案，讓青春痘不再是臉上的未爆彈。

朝沐和安診所醫師黃彥愷指出，青春痘的成因複雜，主要與皮脂分泌過盛、細菌感染、毛囊因素、遺傳及環境因素有關。加上日常生活的作息、熬夜、飲食習慣及氣候變化等，都有可能影響皮脂腺的活性，導致痘痘不穩定反覆發作。由於發炎程度與後續的痘疤風險息息相關，皮膚科醫師強烈建議患者應在發炎初期即尋求專業治療，避免留下難以復原的疤痕。

廣告 廣告

面對長期反覆發作的痘痘問題，傳統治療方式常難以達到長久控油的效果。黃彥愷提到，這項創新技術無痛、無副作用，不會影響周圍皮膚，適合不同膚質的人使用。加上以其非侵入性的方式，大幅提升了患者的接受度。臨床研究數據顯示，患者僅需接受3次治療，每次約30分鐘，即可在3個月後有效穩定肌膚狀態，不再反覆冒痘。

令人振奮的是，目前追蹤的首批臨床受試者中，已經出現長達2到4年沒有大面積長痘復發的案例，讓長年有痘痘困擾的患者抗痘變得更輕鬆有效。黃彥愷強調，目前病患在接受治療後，可能會出現輕微的泛紅，但不會有傷口，因此數小時後就自然消退，隔天即可正常上妝作息，對於許多患者來說抗痘療程更加便利舒適，這樣的治療新趨勢也相當受到歡迎。

cnews207251202a02

過去，傳統的抗痘治療比較像是治標，獲得短暫的藥物控制後，皮脂腺仍活躍，青春痘隨時復發，對於患者而言比較像是長期抗戰，生活社交因痘痘充滿限制。加上多數人不希望藥物帶來的副作用，開始想減少口服藥物的依賴，選擇更長效穩定膚況的方案，戰痘雷射能從源頭管理，讓肌膚進入長期穩定狀態。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

永豐雲豹主題日大秀科技 「Make Ai Wish」三大應用亮相

清晨、午後與夜晚的溫柔時光 郭娟秋、樊修志及李奇鴻的基隆時刻

【文章轉載請註明出處】