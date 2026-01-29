【有影】看到就是買到！YouTub攜手蝦皮購物 開啟台灣無縫購物體驗

CNEWS195260129a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、韓羽婕／台北報導

隨著全球內容電商快速發展，YouTube在2025年6月就出現高達45億次購物相關搜尋。自2024年推出YouTube Shopping功能以來，創作者已累積標記超過 6 萬支影片。今（29）日，YouTube Shopping聯盟計畫正式攜手蝦皮購物在台灣啟動，讓沒有自有品牌的創作者，也能結合YouTube的社群信任力與蝦皮成熟的電商後勤，降低觀眾從「被啟發」到「行動」的轉換門檻，讓真實分享更容易轉化為被動收入，並為台灣創作者、中小企業與消費者，打造互通共榮的數位消費生態圈。

YouTube大中華區與韓國策略合作夥伴總經理徐漢旭表示，YouTube始終以創作者與變現為核心，致力打造串聯創作者、觀眾與廣告主的正向循環。全球創作者經濟趨勢勢不可擋，平台也持續提供多元收益模式，並尋找新工具協助創作者成長。今正式宣布YouTube Shopping聯盟計畫在台灣上線，台灣成為全球首波市場之一；韓國經驗顯示，創作者加入後營收最高可成長20倍，證明只要有對的工具，影響力就能轉化為可觀的商業價值，進一步推動整體創作者經濟發展。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆指出，過往創作者成效多以觀看次數衡量，但流量高度不確定。YouTube Shopping聯盟計畫正是為了打破單一流量指標，讓創作者不必自有商品、不必反覆與品牌溝通，也不必被商業化內容綁架，只要真誠分享自己實際使用的產品，專心做好內容，讓創作能量被最大化釋放，達成創作者、品牌與平台的三贏局面。

她強調，台灣創作者生態最珍貴的資產是「信任」。調查顯示，逾九成觀眾認為 YouTube是最值得信任的平台，81%的Gen Z信任創作者推薦，且近八成觀眾會因內容獲得購物靈感。在 42 天試行期間促成約 9,000 筆交易的成果，展現了創意與商業共榮生態系的無限潛力，我們也期待看到更多創作者以更具意義的方式與粉絲建立連結。

蝦皮購物總經理李毓晨表示，蝦皮購物在台灣深耕多年，始終聚焦在降低在地中小賣家的創業與經營門檻，10年來站上的中小型賣家平均年成長率達到35%。因此也持續在台灣市場投入技術與資源，提供賣家建立更高的數位競爭力。這次與YouTube Shopping的合作，將內容影響力轉換成賣家收益，為買家帶來更可信的決策體驗，也為賣家與創作者創造可持續的三贏成長循環。

YouTube 創作者「宜峯 Chris」表示，加入YouTube Shopping聯盟後，最有感的是AI「自動標記」功能，讓累積6、700支影片能快速完成商品標記，大幅減輕經營負擔。更驚喜的是，過去流量下滑的舊影片仍能持續帶來收益，延長內容生命週期。即使觀眾購買的是其他商品，也能獲得分潤。試行期間，聯盟收益為傳統廣告的5倍以上，佔總收入逾75%，月營收成長達80%。

YouTube 創作者「末羊子」表示，聯盟計畫補足了過往業配與團購難以涵蓋的生活情境。她加入後不久，聯盟計畫收益已佔其頻道總估計收入的60%，且其分潤收益是傳統觀影頁面廣告收益的2.5倍。此外，專業烹飪頻道「夢幻廚房在我家」在試行期間的週營收成長率亦突破200%，並創造了超過6,000次的產品點擊。

