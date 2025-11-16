【有影】祖古貢噶顛津仁波切願力弘深 啟建不丹首座彌勒淨土寺院 7

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、吳世昌、王佐銘、李文成／不丹台北連線報導

不丹四百年來規模最盛大的「世界和平祈福大法會」日前於首都廷布隆重舉行，由不丹國王親自主持，邀集全球高僧大德、佛教學者共同以誦經、祈願、供養等儀軌，祈求世界和平與眾生安樂。一佛一世界主席、廣修禪寺住持、台中市佛教會理事長大慧大和尚應不丹國家總理之邀出席法會，並特別感謝尊貴的祖古貢噶顛津仁波切力薦，使行程得以圓滿。





祖古貢噶顛津仁波切出身備受尊崇，博學通達三藏與密續，被譽為不丹「博學智慧第一」。長年致力世界和平與人類幸福願力，在台灣、澳洲、印度等地舉辦多場世界祈福大法會，利益無數眾生。2024年並受不丹國王授命，代表國王管轄「不丹皇家尼眾佛學院」，地位殊勝。

廣告 廣告

祖古貢噶顛津仁波切同時宣布，將於南不丹格勒普興建首座以「彌勒淨土」為願景的佛寺—「格勒普彌勒寺」。此計畫於2025年獲國王頒賜皇家敕令撥用約二十英畝土地，打造結合佛法教育、禪修、僧團與朝聖的國際聖地，象徵未來佛彌勒菩薩的慈悲願力在人間落實。

【有影】祖古貢噶顛津仁波切願力弘深 啟建不丹首座彌勒淨土寺院 9

據祖古貢噶顛津仁波切介紹，「格勒普彌勒寺」有四大主殿，包括供奉35至40英尺高彌勒佛的彌勒淨土主殿、祈願健康長壽的長壽佛殿、象徵福德與富足的財神殿等；寺院周邊將設置八大佛塔、四聖諦石碑、十二行誼亭以及佛學院與全球禪修中心，完整呈現佛法教育與朝聖功能。寺內更將供奉千尊彌勒佛像，引導眾生與未來佛結下殊勝因緣。

祖古貢噶顛津仁波切也在法會期間接受《CNEWS匯流新聞網》專訪，他表示，人們終將在百年人生後離開此世，往後就是阿彌陀佛的極樂淨土。因此，一座完整的佛寺，不只是禮佛場所，更是眾生修行、累積福德與結下解脫因緣的所在。

祖古貢噶顛津仁波切說明，人類最需要的無非健康與財富。格勒普彌勒寺的設計，正是為讓修行者「不必四處奔波」，在同一座園區即可圓滿人生需求。「健康可以修長壽佛，財富可以修財寶天王，而要成佛，就要與彌勒佛結緣。」他這座寺院的理念，就是協助眾生在現世與來世都能得到安穩與力量。

【有影】祖古貢噶顛津仁波切願力弘深 啟建不丹首座彌勒淨土寺院 11

大慧大和尚表示，不丹此次大法會不僅展現不丹王國推動和平的力量，也讓世界看見彌勒菩薩願力對動盪時代的重要性。他並期許透過格勒普彌勒寺的建立，能在全球擴散慈悲、正念與和平的種子，成為世界的安定力量。

未來，格勒普彌勒寺將持續對外募心募志，邀請全球佛弟子與信眾共同護持，讓建設順利推動，使未來佛的清淨願力遍及世間，利益無量眾生。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】一佛一世界兩大推手 斯里蘭卡國師阿努魯達 台灣廣修禪寺大慧法師 緣起不滅20年

【有影】菩提樹下 大白塔前 一佛一世界獲斯里蘭卡僧王加持 大慧法師：願訪諸多善知識 究竟成佛

【文章轉載請註明出處】