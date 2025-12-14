有影》禁區首度解封「4大未解秘密」 「消失的法老」南北開展

誰說金字塔不能進？全球累積超過200萬人次朝聖《消失的法老－古夫金字塔沉浸式探索體驗》，明年元月首度登台，在台南、台北同步開展！宏達電以VR帶你直擊「古夫大金字塔」心臟，解鎖考古學家都難以觸及的4500年前「神秘禁區」。

這場轟動國際的沈浸式文化體驗《消失的法老Horizon of Khufu－古夫金字塔沉浸式探索體驗》，確定由宏達電旗下VIVE Arts首度引進台灣，2026年1月29日起在台南奇美博物館與台北松山文創園區，讓旅客變身XR沈浸玩家。

解鎖「4大未解秘密」！連法老防腐儀式都能親身參與

《消失的法老》最大賣點，由VR團隊攜手美國哈佛大學考古團隊，以「科學」的極致精準還原度，超越一般歷史展示。遊客能主導探索，猶如身歷其境，解鎖現實生活中不可能達成的「未解秘密」：

一、禁區首度解封：深入此前從未向公眾開放的區域、密室與考古禁區，一窺古夫金字塔最核心的構造。

二、登頂俯瞰全景：攀登至大金字塔頂端，體驗俯瞰吉薩高原全景的刺激感與壯麗景色。

三、尼羅河時空漫遊：回到古埃及第四王朝時期，乘坐太陽船沿尼羅河航行，領略當年的無限美景。

四、見證法老秘儀：親身參與一場法老的防腐與葬禮儀式，感受古埃及文明的深層文化。

哈佛考古團隊認證！完整重現金字塔內部構造與歷史盲區

這次展覽由VR團隊攜手哈佛大學考古團隊開發，以建築學、科學、歷史數據為依據。最震撼的是，宏達電VIVE Arts結合考古資料與實地掃描技術，成功將這座世界上最大的埃及式金字塔「古夫金字塔」，以驚人的1:1比例精確重建內部結構，包含從未對公眾開放的神祕領域。

遊客戴上宏達電VIVE一體機穿戴裝置後，一秒穿越4500年前，在共享的虛擬實境空間中，近距離了解金字塔的內部構造和歷史脈絡，哈佛大學埃及學者Peter Der Manuelian強調：這段虛擬旅程「打開了平時無法抵達的地理或歷史空間之門」

《消失的法老》展覽資訊

台北展期資訊

展出地點：松山文創園區東向製菸工廠2樓台北XR沉浸玩家

展演期間：2026/01/29-2026/09/28

台南展期資訊

展出地點：奇美博物館2樓VR體驗廳

展演期間：2026/01/29至2027/01/10