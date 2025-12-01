【有影】科技浪潮下的全球投資新航向 華南永昌證券解析2026投資趨勢
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導
從國際金融、AI科技與海外資產配置剖析2026年市場方向，華南永昌證券今(1)日舉辦「2026投資趨勢展望」，邀請華南投顧董事長呂仁傑暨研究團隊、華南永昌證券海外商品部經理邱文彥，以及華南金創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂等三位領域專家分享，吸引眾多投資人參與。
呂仁傑暨研究團隊表示，美、中雙方暫時達成經貿協議、休兵一年，全球供應鏈壓力緩解，降息預期持續帶來資金行情，市場轉為聚焦企業財報表現。AI泡沫論雖增添些許擔憂，但台廠營運終將受惠AI軍備競賽，迎來新一波成長動能。
AI伺服器、電力基建、缺貨漲價題材延續台股主流地位，內需消費、政策作多概念股也有輪動表現機會。呂仁傑指出，台股加權指數進入11月份後，外資有明顯逢高獲利了結操作，市場心態居高思危，行情震盪難免，但預期下檔空間有限。展望未來，AI、高效能運算與雲端資料服務需求持續攀升，有利於我國出口動能。2026年台股加權指數在樂觀情形下，至少上看32000點。
邱文彥認為，投資人也可將部分資金轉往海外市場以追求更高效益。美股總市值佔全球超過五成，反映資金不斷流向美國，台灣供應鏈與美股品牌巨頭緊密結合，投資海外即是掌握AI供應鏈源頭。全球七大科技巨頭的資本支出預計全年將達3,000億美元，代表行情有望延續至2026年。透過現貨與複委託平台，可投資台股、美股，掌握24小時全天候投資契機。
陳子昂解析「AI潮流下的半導體趨勢」，認為人工智慧正推升台灣企業成為全球科技鏈不可取代的核心。面對美國對等關稅與供應鏈重組壓力，台灣在半導體全球布局中，不是被掏空，而是輸出「台灣模式」。政府正與企業合作，複製如科學園區的產業治理能力，赴美打造「台版供應鏈聚落」，不僅是把廠蓋出去，而是連金融、材料、封測與設備廠一同輸出。
展望2026年，陳子昂強調全球AI需求只是起點，包括HPC晶片、AI伺服器與先進封裝都將迎來長期成長。尤其看好CPO矽光子與AI Agent帶來的新一波算力革命，將推升散熱、封裝、伺服器與晶片材料全面受惠。台灣由「強硬體，弱應用」走向AI生態競逐，既是挑戰，也是下一個兆元契機。
華南永昌證券表示，「2026投資趨勢展望」結合宏觀經濟、海外投資與AI產業趨勢三大面向，提供全方位的市場洞察與策略思考，未來將持續舉辦多元主題講座，協助投資人掌握投資新趨勢，邁向穩健致富的未來。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
華南永昌證券黃進明董事長獲金彝獎「傑出企業領導人才獎」 數位轉型與永續經營成果獲肯定
