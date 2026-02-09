【有影】筆墨迎春、樂韻飄香 新竹眷村藝文活動傳承中華文化、吸引百人參與 15

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／新竹採訪報導

為迎接新春到來，新竹市中華眷村文化發展協會於115年2月8日，在新竹市北區武陵里活動中心一樓舉辦「115年筆墨迎春・樂韻飄香」藝文活動，透過春聯揮毫、茶道體驗與音樂演出，為社區注入濃厚年節氛圍，吸引百餘位民眾熱情參與。



本次活動由新竹市中華眷村文化發展協會主辦，協辦單位包括中華眷村文化發展總會、武陵里里長李思民、武陵社區發展協會、新竹市退伍軍人協會，以及永慶慈善基金會、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等單位共同支持。現場限量贈送100份手寫春聯，並安排三位茶藝師設置茶席，提供茶道體驗，搭配二胡演奏，讓民眾在書香與樂韻中感受傳統文化之美。

活動內容豐富多元，除春聯揮毫外，現場亦提供品茶、餐點與現爆爆米花，讓大小朋友在輕鬆溫馨的氛圍中共度佳節時光。多位貴賓到場共襄盛舉，包括立法委員鄭正鈐及其辦公室副主任吳文雄、新竹市議員吳旭豐、黃美慧，以及新竹市香山區樂齡學習中心主任葉國文等人，展現對地方文化推廣的高度支持。

新竹市中華眷村文化發展協會理事長周德華表示，在總會長趙怡的政策指導下，協會以中華文化為核心，持續推動書法與眷村文化的扎根工作。此次以藝文形式辦理送春聯活動，期盼讓書道文化與音樂、茶藝等藝術相互結合，營造祥和、安定的社區氛圍。他也指出，協會自去年6月起於武陵里開設免費書法課程，邀請專業老師教學，希望透過擴大推廣，讓中華文化真正落實於日常生活之中，提升民眾精神層面的生活品質。

永慶慈善基金會董事洪秋蘋表示，能夠參與此次活動並投入志工服務感到十分開心。她指出，近年來年節氣氛逐漸淡薄，透過春聯揮毫、茶席體驗與二胡演奏，不僅重現過年的喜氣，也讓企業得以與社區緊密結合。她強調，志工服務不只是付出，透過實際參與社區活動，志工夥伴能更貼近民眾需求，在服務過程中累積經驗與成長，讓公益行動成為長期且有溫度的陪伴。。

武陵里里長李思民表示，感謝新竹市中華眷村文化發展協會及永慶體系的協助，讓活動順利舉行。武陵里屬於眷村改建社區，推動並保存眷村文化格外重要。此次活動已是第二年辦理，去年試辦即獲得熱烈回響，今年進一步擴大規模，現場人潮踴躍、反應熱絡，不少民眾表示在書法、茶香與音樂交織的氛圍中，重新感受到濃厚的年節情感與眷村人情味，也期待未來能持續舉辦類似活動。

活動在書香、茶香與悠揚樂聲中畫下溫馨句點。主辦單位表示，感謝各協辦單位、志工夥伴及社區居民的熱情參與與支持，讓「115年筆墨迎春・樂韻飄香」藝文活動圓滿成功。未來將持續深耕地方社區，透過各式眷村文化的結合，推動更多貼近民眾生活的藝文活動，讓傳統文化在日常中自然傳承，為社會累積更多溫暖與正向力量。

