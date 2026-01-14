有影／維多麗亞酒店宴會廳驚見「小米奇」！民眾爆料質疑食安與衛生

（記者秦裕中／台北報導）北市內湖區維多麗亞酒店英式建築風格的造型和美味菜色，是很多人大宴小酌喜愛的場地之一，但現今似乎衛生出了大問題。有民眾和引新聞爆料，1/14晚間一群人到宴會廳參加聚會，本來開心歡樂，不料有眼尖的民眾，竟發現有「小米奇」躲在宴會廳的窗簾底下，這讓在場許多女性都嚇得花容失色，有大膽的民眾因為怕牠會亂竄，造成更大的恐慌，因而把窗簾掀開想做驅趕，但這隻小米奇也驚覺被發現了，加速逃離現場、鑽進一旁的小洞內。

圖／有民眾爆料，1/14晚間有「小米奇」在維多麗亞酒店宴會廳內亂竄。（民眾提供）

該名民眾表示，當時發現老鼠時，真的嚇壞了，不敢相信自己身在星級酒店內，更質疑，老鼠可以大搖大擺的在廳內跑來跑去，那廚房是不是也淪陷了呢？來用餐的民眾是否會發生食安問題？衛生實在很讓人擔心！

民眾指出，事件發生當下，現場許多女性都尖叫聲不斷，當下也並無酒店服務人員在現場，因此也無法得到酒店協助。記者傍晚也致電維多麗亞酒店酒店總機，總機表示，目前後勤人員都已值班結束，暫時無法回應。

