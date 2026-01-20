【有影】美食界奧斯卡加持！過年送伊莎貝爾春節鐵塔禮盒誠意＋1
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、王聿瀠、陳儀潔、施建宏、劉宇軒／台北報導
農曆春節腳步將近，年節送禮需求持續升溫，兼具體面外觀與內容誠意的禮盒，成為不少民眾與企業客戶的首要考量。台灣人氣伴手禮品牌伊莎貝爾推出 2026年春節限定鐵塔設計禮盒，以「Live, Love, Laugh」為設計核心，將指標性的法式鐵塔造型結合台灣在地特色建築，在繽紛煙火下演繹熱鬧非凡的年節氣息，為年節送禮注入更鮮明的視覺記憶點與儀式感。品牌同步推出「邂逅餅乾禮盒」、「橙真餅乾禮盒」與「法式集錦禮盒」，集結多款品牌經典與高人氣餅乾，不論是返鄉拜年、走春串門子，或企業年節贈禮，都能送得得體又有面子。
打開「邂逅餅乾禮盒」，多款人氣點心一字排開，包括奶黃酥、香榭薄餅巧杏角、香榭薄餅懷特巧莓、法式煎餅巧韻杏仁與諾葉方舟，並貼心搭配薰衣草茶包，讓收禮者在品嘗甜點之餘，也能沖上一杯熱茶、放慢步調享受片刻。
當中，香榭薄餅巧杏角以極薄酥脆口感聞名，入口即化、巧克力香氣鮮明，再加上杏仁角堆疊出豐富層次，曾獲得食品界米其林之稱的iTQi 2022風味絕佳獎章二星肯定，是伊莎貝爾的經典薄餅代表；而外型宛如小船的諾葉方舟，表面鋪滿杏仁片，酥香口感搭配濃郁杏仁香氣，一口下去滿滿「杏福感」，同樣深受好評，也拿下iTQi 2022風味絕佳獎章一星，成為不少老饕指名的熱門款。
另一款「橙真餅乾禮盒」內容橫跨甜點與鹹香路線，包含手製錫蘭紅茶、手製咖啡果麥片、法香酥原味奶油、起士魔法棒、可可杏仁、黑胡椒芝士與桑提酥百香芒果等多款單品。實際品嘗時，黑胡椒芝士一拆封即可聞到濃厚胡椒與乳酪香氣，入口後鹹香中帶出微辣尾韻，層次分明；可可杏仁則以鬆脆口感呈現，巧克力在口中慢慢化開，搭配杏仁薄片，甜而不膩，適合搭配茶飲或咖啡享用。
還吃得不夠過癮嗎？接下來這款「法式集錦禮盒」直接把豐盛度拉到滿檔，一盒豪氣集結 8 款人氣經典，從曾獲金質獎肯定的薄餅，到法式塔類與濃郁系甜點通通到齊，包括諾葉方舟、香榭薄餅巧杏角、香榭薄餅懷特巧莓、白蘭地葡萄三明治、杏仁芒果塔、黑胡椒芝士、可可杏仁與戀戀金莎，每一款都各有擁護者，完全就是為「每樣都想來一口」的人量身打造。過年送上這盒，不只份量大方、內容有誠意，也把伊莎貝爾的經典一次端上桌，讓收禮的人立刻感受到你的用心，真的會「馬」上被記住、「馬」上加分。
伊莎貝爾 2026 春節禮盒現已於全台門市及官方網站同步開啟早鳥預購，針對大宗採購客戶亦提供專屬優惠。在喜迎馬年的時刻，讓伊莎貝爾用餅乾的香氣與精緻的設計，為您與親友連結最美好的情誼。
照片來源：伊莎貝爾
30萬粉絲美食網紅力推「全家最強聯名」 雙月經典美味便利商店就開吃
