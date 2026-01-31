【有影】臺北全新夜間打卡「亮」點 松菸夜光花園戶外光影展璀璨登場

CNEWS195260131a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏、王聿瀠／台北報導

夜晚想去哪裡走走呢？松山文創園區全新戶外光影展「松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN」昨（30）日正式啟動，以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，為擁有87年歷史的松菸賦予嶄新活力，也邀請民眾走入松菸，感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。

臺北市長蔣萬安表示，松山文創園區已成為國內外旅客造訪的重要觀光據點，連續3年名列臺北市熱門景點前3名，2025年更突破千萬人次到訪，展現強勁吸引力。他認為，園區本身擁有豐沛的文創能量與年輕活力，隨著臺北大巨蛋啟用、遠東Garden City商場棟、洲際酒店今年陸續落成，再結合松菸夜光花園戶外光影展的展演能量，將臺北文化體育園區串聯成融合文化藝術、觀光旅宿、餐飲零售、影視娛樂的生活圈，象徵臺北夜間文化與夜經濟邁入新階段。



松山文創園區總監趙釧玲表示，松菸去年入園人次已突破 1,150 萬，其中夜間人流成長最為明顯，因此今年以打造「質感的夜間生活」為目標，正式啟動「日夜雙軸並進」策略。白天持續透過文化展演與藝術活動吸引民眾，夜間則進一步結合園區生態、光影藝術與市集空間，讓民眾一走進松菸，就能感受完整的夜間文化體驗。

趙釧玲指出，「松菸夜光花園」由策展團隊FREES規劃，自松菸大道入口小圓環《浮光綻放》燈飾揭開序幕，引導民眾走進巴洛克花園，噴水池、樹木與光影劇場同步點亮，形塑松菸成為天然舞台。光影劇場除呈現松菸前世今生與園區生態影像外，也輪播康士坦的變化球作品《眠月線》，並引進日本 NAKED, INC. 團隊作品「DANDELION PROJECT（蒲公英計畫）」，民眾輕吹蒲公英即可將心願傳送至東京等世界各地展區，串聯國際光影場域。

《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》由松山文創園區主辦、FREES策展執行，1月31日起至6月30日將於巴洛克花園上演精彩光影盛宴，晚間18:00至22:00進行約30分鐘一次的循環展演，邀請民眾蒞臨體驗光影流動、展開松菸時光之旅，共同點亮松菸最璀璨的夜色。

