【有影】臺北全新夜間打卡「亮」點 松菸夜光花園戶外光影展璀璨登場
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏、王聿瀠／台北報導
夜晚想去哪裡走走呢？松山文創園區全新戶外光影展「松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN」昨（30）日正式啟動，以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，為擁有87年歷史的松菸賦予嶄新活力，也邀請民眾走入松菸，感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。
臺北市長蔣萬安表示，松山文創園區已成為國內外旅客造訪的重要觀光據點，連續3年名列臺北市熱門景點前3名，2025年更突破千萬人次到訪，展現強勁吸引力。他認為，園區本身擁有豐沛的文創能量與年輕活力，隨著臺北大巨蛋啟用、遠東Garden City商場棟、洲際酒店今年陸續落成，再結合松菸夜光花園戶外光影展的展演能量，將臺北文化體育園區串聯成融合文化藝術、觀光旅宿、餐飲零售、影視娛樂的生活圈，象徵臺北夜間文化與夜經濟邁入新階段。
松山文創園區總監趙釧玲表示，松菸去年入園人次已突破 1,150 萬，其中夜間人流成長最為明顯，因此今年以打造「質感的夜間生活」為目標，正式啟動「日夜雙軸並進」策略。白天持續透過文化展演與藝術活動吸引民眾，夜間則進一步結合園區生態、光影藝術與市集空間，讓民眾一走進松菸，就能感受完整的夜間文化體驗。
趙釧玲指出，「松菸夜光花園」由策展團隊FREES規劃，自松菸大道入口小圓環《浮光綻放》燈飾揭開序幕，引導民眾走進巴洛克花園，噴水池、樹木與光影劇場同步點亮，形塑松菸成為天然舞台。光影劇場除呈現松菸前世今生與園區生態影像外，也輪播康士坦的變化球作品《眠月線》，並引進日本 NAKED, INC. 團隊作品「DANDELION PROJECT（蒲公英計畫）」，民眾輕吹蒲公英即可將心願傳送至東京等世界各地展區，串聯國際光影場域。
《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》由松山文創園區主辦、FREES策展執行，1月31日起至6月30日將於巴洛克花園上演精彩光影盛宴，晚間18:00至22:00進行約30分鐘一次的循環展演，邀請民眾蒞臨體驗光影流動、展開松菸時光之旅，共同點亮松菸最璀璨的夜色。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
藝術裝置添年味 松山文創園區「大過馬年」開跑、消費抽紅包領好運
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 82則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東市民族路上一間知名的火雞肉飯，在網路上貼出徵人啟示，卻被網友爆料，沒有勞健保，而且才月休四天，疑似違反勞基法規定。業者表示，勞基法規定僱用五人以上才需要替勞工辦勞健保，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以都是用補貼的方式來處理，至於月休四日這部份，縣府勞青處表示，會進行了解。屏東民族路上這間火雞肉飯，因火雞肉鮮嫩多汁，淋上特製雞油和醬汁，深受顧客喜愛。（圖／民視新聞）鮮嫩多汁的火雞肉飯，舖在白飯上，再淋上特製的雞油和醬汁，屏東民族路上這間火雞肉飯，靠著這一味，擄獲大批民眾的味蕾，每到用餐時刻，總是大排長龍。民眾：「點雞肉飯比較多，招牌就是雞肉，不是普通的雞肉喔。」民眾：「我住比較遠，三不五時會來買，不油又很香。」小小的餐檯裏，就有四名員工，有人負責夾菜，有人負責放上雞肉絲，各司其職，人手仍然不足，店家於是在網路上貼出徵人啟示，月薪43000，月休四天，卻遭網友爆料，沒有勞健保，開的是奴隸薪水。應徵者聽到沒有勞健保：「沒有勞健保喔，不會想吧。」民眾也是同樣看法，「不會想做吧，因為沒有勞健保，薪水四萬多塊以南部來說還可以，但沒勞健保不行。」業者解釋：「我們就補貼他們，因為他們有的就是，依附在農保或什麼之類的，他們可能也需要補助，所以他們沒有辦法轉移，所以我們也就想說我們就是，簽那個補助同意書啦。」員工：「合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼你要這樣子po網造成社會輿論。」每到用餐時刻，總是大排長龍。（圖／民視新聞）業者說，店內工作人員大部份都是家族自己人，只有少部份是員工，依據勞工保險條例，僱用勞工5人以上才需要替員工辦理勞保，業者並無違規。但月休只有四天這部份，雖然服務業可採變型工時，但沒休的假就得給加班費，「我們員工現在基本上有4萬到6萬，我們就是基本上就是會排休，我們輪流會排休，就4到5天。」屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。」在屏東市迄立35年的名店，意外因為徵人啟示引發網路熱議，也引來縣府勞青處調查，釐清是否有違法部份。原文出處：知名火雞肉飯徵人「沒勞健保」？ 業者回應了「無違規」 更多民視新聞報導任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了民視影音 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 17 小時前 ・ 10則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的田姓男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定田男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬
[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
男扮警闖銀樓 持「橡膠榔頭」痛毆老闆娘...未搶劫逃逸
桃園市 / 綜合報導 桃園區中正路上一間在地超過40年的銀樓，今(29)日中午突遭一名假警察闖入，他先是假意與老闆娘寒暄，緊接著就拿出預藏的橡膠榔頭，對老闆娘痛毆後倉皇逃離，再變裝騎機車逃逸，警方目前已經掌握相關嫌疑人積極查緝中，不過弔詭的是，男子並沒有趁亂搜刮店內財物，動機究竟為何，警方持續釐清。黃澄澄的金飾，擺滿玻璃櫥櫃，這時一名警察走進銀樓。陌生男子VS.銀樓老闆娘說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」最近有沒有什麼可疑的人，與老闆娘寒暄，關心附近治安，一切看似很正常，但下一秒畫風突變。銀樓老闆娘說：「欸欸，欸。」男子突然掏出預藏的榔頭，就是一頓胡亂猛揮，10秒內痛毆11下，老闆娘即使雙手抱頭，痛到蹲在地上，他仍不罷休。銀樓老闆娘說：「救命啊，救命啊，救命啊。」遭到陌生人攻擊，老闆娘直喊救命，男子見狀趕緊丟下凶器，落荒而逃，誇張場面就發生在，桃園區中正路上。29日中午12點多，老闆娘頭部流血手指骨折，警方獲報展開調查，不過這衣服，怎麼跟闖店的男子不一樣，原來這名男子是假警察，更被目擊案發前，就在銀樓附近閒晃。記者VS.當事銀樓老闆說：「他站在外面那邊，站好幾個小時。」警方透過監視器循線追人，發現男子後續變裝騎機車逃逸，而實際檢視他的假警察穿著，頭戴安全帽面戴口罩，疑似想躲避監視器，甚至還戴上手套，避免留下指紋，這件象徵警察身分的雨衣，則是網購而來，預藏凶器還提前勘查現場，疑似早有預謀。記者VS.當事銀樓老闆說：「我們做生意，沒有跟別人結怨，(都是和和氣氣)，對啦，會買就賣，，不買就不賣。」講沒跟人家結仇沒有糾紛。桃園分局副分局長王智瑋說：「該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕。」該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，而這間銀樓其實就在，金飾珠寶一條街，前兩天才在執行防搶演練，疑似才讓嫌犯假扮警察趁虛而入，警方已經透過監視器，掌握車輛及相關嫌疑人，持續追緝釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
2026年起滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年
2026年起，勞保老年年金法定請領年齡將從64歲提高至65歲，據現行規定，1957年（民國46年）以前出生者，60歲即可請領；1962年（民國51年）以後出生者，則須年滿65歲。除了65歲全額領取的選項，勞保年金也規劃「提早領（減額）」、「延後領（增額）」等請領方式，兩者各有優缺點，熟齡族該如何規劃，才能安心又有尊嚴地迎向退休生活？幸福熟齡 ・ 4 小時前 ・ 4則留言
竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用 秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設的「竹山竹秀苑日間照顧互傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言