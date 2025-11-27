【有影】臺北大學舉辦AI不動產論壇 永慶帶來第一線科技與市場觀察

CNEWS195251119a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／新北報導

在AI快速應用各行各業，革新的同時也帶來考驗。國立臺北大學今（27）日舉辦「AI x Real Estate：市場、估價、法律的未來藍圖」論壇，邀集產官學界共同討論AI在房地產產業的應用、挑戰與未來趨勢。論壇從估價、法規到市場模式全面切入，期望讓大眾與產業對AI房產科技有更清晰的理解，也攜手打造更數位、智慧、創新的不動產環境。

地政司副司長陳杏莉表示，AI已成為提升政府與地政效率的重要工具，從地籍測量、地政業務到災害預測皆已導入科技。例如「不動產智能管家計畫」可透過AI客服與自動產製繼承申辦表單協助民眾，並逐步將 AI 用於登記審查、地籍測量檢核及製圖流程，以減少疏失、提升作業品質。

陳杏莉指出，不動產實價登錄累積逾450萬筆資料，已成業界重要依據，也顯示資料開放能促進創新。她強調，AI不會取代專業，而需專家設定方向與制度，才能讓科技真正落地。未來將持續強化法律規範、資訊安全與資料保護，並與產業與學界合作，打造更智慧化與具創新動能的不動產市場。

國立臺北大學校長林道通表示，AI 已成國家重點政策，也是全球快速演進的顯學；臺北大學深耕不動產與土地政策研究，因此舉辦跨域論壇，探討AI在市場分析、估價與交易法規的應用，期盼推動臺灣房地產科技的發展。他提到，不動產與民眾生活息息相關，而美國如Zillow、Redfin已利用AI建立精準自動估價模型。相較之下，臺灣仍以資訊揭露或中介平臺為主，但也有企業表現突出，其中永慶房屋在智慧化服務、資料整合與科技應用方面做得非常好，展現產業前進的力量。他期盼學界與產業深化合作，加速AI與不動產的結合。

國立臺北大學公共事務學院院長陳明燦表示，AI 正逐漸成為不動產產業的重要工具，但核心仍須以「人性與專業判斷」為本。他以房價為例指出，若能透過AI與大數據分析，便可減少人為炒作、改善資訊不對稱，讓民眾更清楚掌握真正價格。在都更與土地徵收上，AI 也能協助整理大量比較標的，提供客觀估算基礎，降低爭議、提升公平性。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，他在房仲業扎根38年，從年輕時拿著紅紙條、翻報紙找房，一路走到網路時代，再迎來今日的AI浪潮。導入最新AI科技的「永慶AI特助」，翻轉消費者傳統需要輸入關鍵字才能找房的模式，現在消費者只需要用自然語言發問，「永慶AI特助」就能理解消費者需求，推薦適合的房屋。找房過程不僅更直覺，導入30年永慶房產集團實務經驗的「永慶AI特助」還能精準地推薦房屋，提升消費者的找房效率。

談到房仲業發展AI房產科技的關鍵，葉凌棋指出，最核心的關鍵就在「數據量」與「整合能力」。永慶房產集團擁有全台超過1950店、約3萬名同仁、超過25萬件次的物件資料庫、每年數百萬次帶看紀錄與「永慶房仲網」近200萬名線上會員，長期累積的大型資料庫，加上後端 超過300人的數位與資訊團隊的整合能力，才能讓AI真正服務消費者、也輔佐經紀人員。他強調，AI的目的不是取代人，而是讓同仁減少工時、提升生產力，在合理的工作時間中也能有餘裕照顧家庭、兼顧生活，聰明地工作、健康地生活。

