【有影】舌尖上的美味！慧上癮蛋黃酥摘下美食界奧斯卡 成年節送禮首選

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

只要過節送禮，蛋黃酥就是最熱門的選項之一。近年在網路上累積高人氣與好口碑的「慧上癮蛋黃酥專賣店」，以真材實料的頂級食材原則，成功在競爭激烈的伴手禮市場中脫穎而出，不僅深受消費者喜愛，2024年更獲得國際iTQi比利時風味評鑑一星肯定，成為不少人心中「送得出手、吃得安心」的年節首選。

「我相信，真正的美味來自於用心的選擇與製作。」創辦人陳美慧擁有超過20年連鎖餐飲經驗，源於對80歲母親的一句：「我只想吃妳做的蛋黃酥！」於是選用真材實料的最高品質食材，親手製作出讓母親與家人都能安心享用、好吃又無負擔的蛋黃酥，每一口都能品嚐到溫暖心意。產品分送親友品嚐後一炮而紅，並於2020年9月設立官網展開網路銷售，堅持純手工製作，2023年9月則開設第一間行天宮實體門市。

談到產品的食材與特色，陳美慧津津樂道分享，一顆顆金黃飽滿的蛋黃酥，以高級進口原料為基礎，從法國發酵奶油、日本麵粉，到古法紅土醃製25天的鹹蛋黃，搭配減糖紅豆沙內餡，層次香濃卻不甜膩。中秋檔期熱銷逾20萬顆，另有流心芋頭酥、鳳梨酥、鳳黃酥，以及原味、抹茶、蔓越莓等口味的牛軋軟餅，產品線多元，深受消費者喜愛。其中芋頭酥選用大甲芋頭泥包裹麻糬與流沙，鳳梨酥呈現台式古早味，牛軋餅香而不黏牙，成為人氣伴手禮。

從熱愛製作美食與親友分享，到成立實體店面並進行規模化販售，慧上癮也迎來全新挑戰。陳美慧分享，曾接觸多家代工廠，卻幾乎都被建議「把豆沙換掉」，理由是成本過高。她直言不換，並堅持原本做法，因為「我是一個比較龜毛的人，東西不好吃，我不會端上桌」。也因為這樣一路堅持，客群逐年成長，今年業績更較去年成長50%。她謙虛表示，產品獲得好評並非自己多厲害，而是原料真的好，也相信現代人不必吃得多，選擇品質更好的食物，少量反而更滿足。

品牌招牌「紅土鹹蛋黃酥」開幕6個月即熱銷破萬顆，去年中秋節更創下15萬顆銷量，除了是台積電特約商店，2024年獲得「美食屆奧斯卡」之稱、iTQi 比利時風味評鑑一星肯定。品牌兼顧新鮮與品質，獲得消費者高度好評。這份台式美味也透過口耳相傳，在日本掀起討論熱度，不僅登上日本旅遊書《台灣名店137》推薦，更獲日本昭文社《るるぶ》旅遊雜誌2025年度推薦，並入選「台灣前十大人氣話題」第4名，成為國外旅客來台必買的熱門伴 禮之一。

因應年節到來，慧上癮蛋黃酥專賣店推出多款禮盒，滿足企業與民眾送禮需求。陳美慧表示，今年主打蛋黃酥與芋頭酥組合的「黃金組合」，一次即可品嚐兩種人氣口味，銷售表現亮眼；若想要更豐富的選擇，則有集結蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥與鳳凰酥的「大四季」禮盒。過年期間另推出糖果禮盒，以小顆包裝設計，讓消費者能一次嘗試多種口味，無論送禮或作為午後點心，都讓人感到滿滿幸福。

