【有影】藥師法會凝聚願力 大慧大和尚出席追思淨耀大和尚

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸、林佑威／台北報導

第八屆藥師佛文化節17、18日在台北圓山花博爭艷館舉行，為承續淨耀長老一生弘法利生的慈悲願行，透過追思座談與藥師法會修持相互呼應，引領大眾在回顧行誼之餘，將緬懷轉化為當下的修行與行動，凝聚善念、回向世界。首日舉行「淨耀長老圓寂週年紀念法會」暨「慧海常淨．法光長耀」追思座談會，並同步展出墨寶回顧展。一筆一畫流露淨耀長老悲心弘願，讓與會者在追思中生起感念與敬仰。

追思座談會中，一佛一世界主席、台中市佛教會理事長、廣修禪寺住持大慧大和尚分享，回憶與淨耀長老十餘年的深厚因緣。大慧大和尚表示，他曾對淨耀長老說過一句話：「我護持你」這一護持就是10年，這句話不僅是一份承諾，也成為一生行願的提醒。他指出：「這句話，我一生都記得，也願意一生去實踐。」並分享能在淨耀長老的引領下，為佛教、為眾生共同付出，「是我極深的感恩與因緣。」

cnews124260122a02

隨後舉行的藥師法會莊嚴展開，來自海內外佛教界長老法師與千位僧眾齊聚一堂，透過誦經、供燈與佛前獻供，共同修持藥師法門，匯聚善念、回向世界。澳中佛教總會會長般若大和尚出席法會，與各界長老共同修持，表達對淨耀長老的深切緬懷。

般若大和尚表示，與淨耀長老相識三十餘年，深刻見證其一生願行，並以「不忍眾生苦、不忍眾生衰，將此身心奉塵剎」形容其精神境界。他指出，雖然淨耀長老的色身已離世，「但他的法常住世間，法光長耀，始終在我們心中。」這份精神，正是在一次次藥師法門的修持中，持續護念眾生、安定世間。

cnews124260122a03

藥師法會獲得社會各界關注與支持，新北市副市長劉和然、副秘書長柯慶忠 及民政局長林耀等人出席獻供，共同感念藥師琉璃光如來「拔苦與樂、護念眾生」的宏願精神，也象徵宗教與社會攜手，為世間注入安定與希望的力量。主辦單位表示，透過追思與修持並行的形式，期盼讓淨耀長老的慈悲弘願不止於回顧，能在當代社會中持續落實，讓佛法成為安定人心、照亮世間的溫柔力量。

