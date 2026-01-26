【有影】親身體驗愛媛魅力 愛媛縣觀光物產推廣「最愛媛展」登場！ 97

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／台北採訪報導

為推廣日本愛媛縣的觀光與地方特色，愛媛縣政府宣布將於1月24日至2月22日在台灣多地舉辦「最愛媛展」，今年已邁入第三年。活動以「親身體驗愛媛魅力」為核心，主會場設於台中清水服務區，並同步在TSUTAYA（桃園店、竹北樹海店、松山店、高雄大立店）及Mia C’bon（林口店）等全台共7個據點展開，橫跨春節期間，期望吸引更多民眾參與並親身感受愛媛的自然與文化魅力。主辦單位表示，希望透過結合觀光資訊、地方特色商品與互動活動的整合行銷，讓台灣民眾在日常生活中也能輕鬆認識愛媛，並將其列為未來赴日旅遊的新選擇。



愛媛縣位於日本四國西北部，面向風景優美的瀨戶內海，以盛產柑橘聞名，被譽為「柑橘王國」。縣內擁有世界知名自行車路線「島波海道」、日本最古老溫泉之一的「道後溫泉」，以及保存完整的歷史城鎮景觀，是結合自然、美食與文化底蘊的觀光勝地。桃園直飛愛媛松山的長榮航空定期航班，每週固定班次，航程時間短、交通便利，使台灣旅客可輕鬆安排行程，隨時啟程前往愛媛，體驗愛媛縣獨特風情與深度旅遊魅力。

「最愛媛展」除了提供豐富的觀光資訊外，現場更設有多項體驗與互動活動。各會場將販售多款愛媛縣嚴選特色食品與飲品，並安排試吃、試飲等活動，讓民眾在購物與品嚐過程中，親身感受當地飲食文化的魅力。

愛媛縣近年持續在台灣推廣觀光交流，並於2024年與台中清水服務區合作重新開幕，今年進一步擴大活動規模，首次以全台多據點、長達一個月的形式舉辦，希望提升台灣民眾對愛媛的認識與好感，也讓更多民眾在日常生活中感受愛媛的自然風光、文化底蘊與飲食特色。主辦單位指出，「最愛媛展」不僅是推廣地方特產，更希望透過角色互動、商品體驗與觀光資訊整合，深化台日交流，吸引更多台灣旅客將愛媛列為赴日旅遊的新選擇。

活動期間將自2026年1月24日（六）起至2月22日（日）止，主要會場設在台中清水服務區，同步於TSUTAYA桃園店、竹北樹海店、松山店、高雄大立店，以及Mia C’bon林口店等全台7個據點舉辦，橫跨春節連假，民眾可依地點及時間安排參加，享受各項特色商品展售、試吃試飲以及吉祥物互動等精彩活動。

主辦單位期盼透過「最愛媛展」，讓台灣民眾在日常生活中也能輕鬆接觸愛媛的自然美景、歷史文化及美食特產，開啟下一趟前往愛媛縣的深度旅遊體驗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者王佐銘拍攝

