【有影】走進人道救援現場 無國界醫生「痛，我願同行」人道醫療展開幕

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李文成／台北報導

成立超過50年的無國界醫生（MSF），在全球超過70個國家和地區進行醫療援助，並專注在國際間提供緊急醫療援助，以及將人們的苦難對外發聲。無國界醫生今（12）日在華山1914文創產業園區舉辦「痛，我願同行」人道醫療展，邀請民眾走入醫療人道救援現場，理解受武裝衝突、傳染病、流行病和天災影響者的處境，感受痛與生命困境，與無國界醫生一起行動，集結眾人之力創造不同。

無國界醫生（台灣）代理執行長何鳳儀表示，推廣人道議題是組織的重要工作之一，透過走入校園、與不同機構分享，以及舉辦行動展、企業合作活動，讓更多人理解人道精神。她也提到，去年首次在台灣舉辦為期6天的「外科與緊急應變訓練」，邀集來自15個國家和地區的25名醫療專業人員來台實體受訓，學習在資源與安全條件有限的情境下，如何進行人道醫療行動，成果相當正面。



她指出，無國界醫生的核心精神是「見證與發聲」，在前線治療病患的同時，也肩負將所見苦難傳達給世界的責任。無國界醫生台灣辦公室自2016年設立、2019年正式成立法人後，持續透過展覽、在地合作與公民社會交流，深化社會對人道議題的認識。同時也在台推動前線人員招募與募款，維持組織不受政治影響的獨立性，讓援助能真正送到最需要的人身上。

「我願同行」展區呈現無國界醫生在台灣的工作面向，包括媒體傳播與公眾教育、前線人員招募、募款等。2024年，無國界醫生在亞洲地區共派遣 131名專業人員，投人158次前線任務；2024年至2025年，台灣前線入員曾赴加薩、烏克蘭、阿富汗、蘇丹、南蘇丹、獅子山共和國、史瓦帝尼等地支援。

本次亦有展出前線人員自任務帶回的珍貴收藏。2024年，無國界醫生（台灣）共有99.7%收入來自全台88,000名民眾善款支持，其中投入蘇丹專案的金額最高，達新台幣五千萬元，用於提供流離失所者的醫療照護、創傷治療、霍亂防治與營養不良服務。

無國界醫生台灣前線人員、麻醉科醫師林昇誼表示，近年已參與3次海外任務，分別前往阿富汗、獅子山共和國與蘇丹。最近一次任務位於蘇丹北達佛地區Tawila，距離戰事激烈的法希爾（Al-Fashir）約56公里，但因全為砂石路，交通極為困難。她指出，當地在10月26日爆發重大衝突，蘇丹「快速支援部隊」RSF攻陷法希爾前已圍城17個月，阻斷所有物資，導致大量平民、孕婦與孩童嚴重營養不良，許多孩子實際年齡遠大於外表所見。

林昇誼也分享，蘇丹是三次任務中最原始的地方，民眾常以駱駝或驢子作為交通工具，一名手術室護理師從難民營逃至Tawila便花了3天時間。她強調，從阿富汗到蘇丹的經驗讓他深刻體會，和平、便利與性別平權都不是理所當然，而是前人長期努力的成果，也可能因政權更迭而迅速倒退。她呼籲珍惜台灣現有的生活條件，心懷感恩，同時關注其他國家的苦難，「即使只是關注，本身也是一種力量」。

除了展覽，無國界醫生首次故事音樂節將在明（13）日限定演出。今年活動邀請療癒系創作歌手？te壞特、怕胖團（PAPUN BAND）、凹與山、張淦勛（Giyu Tjuljaviya）共襄盛舉，以音樂作為橋樑，帶領民眾聆聽世界各地的「痛」，重新理解「同行」的深刻意義。

