【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教 大慧大和尚唯一代表 締造歷史性一刻 15

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、吳世昌、林佑威／不丹、台北連線報導

世界和平祈願大法會正在世界最快樂的國家不丹舉行，一佛一世界主席、廣修禪寺住持、台中佛教會理事長大慧大和尚，是此次唯一受到不丹總理邀請的漢傳佛教台灣代表；他帶領台灣團成員，在50分鐘的台灣專埸中，用中文發表祈願文，為不丹和全世界獻上來自台灣的和平祝福。





「在這喜馬拉雅山脈的懷抱中，在這佛法甘露流淌千年的聖地不丹，我們是來自台灣的朝聖者，廣修禪寺，以及一佛一世界佛教組織、台中市佛教會，懷著無比恭敬與感恩的心，來到這片佛國淨土。」

廣告 廣告

【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教 大慧大和尚唯一代表 締造歷史性一刻 17

這埸由不丹國王吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克主辦的世界和平大法會，是不丹400年來規模最大法會，吸引世界各地佛教徒及旅客齊聚首都𨑳布，現場數萬人在喜馬拉雅山腳下、艷陽高照的綠草地上念經祈福。

大慧大和尚的身影及祈願文、台灣代表團用中文唸出的經中之王華嚴經《普賢行願品》，以及原本不在程序單上、由祖古貢噶顛津仁波切神來一筆念出「觀自在菩薩」之後，眾人心領神會、自動接續背出已念過千萬遍的《心經》，還有一佛一世界中文秘書長張韶芹創作的A I佛曲《阿彌陀佛》，這些動人的畫面、淚流不止的瞬間，透過不丹官方媒體轉播向全世界放送，為這歷史性的一刻留下永恆紀錄。

【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教 大慧大和尚唯一代表 締造歷史性一刻 19

這場莊嚴殊勝的台灣專埸法會結束後，大慧大和尚及尊貴的祖古貢噶顛津仁波切接受《CNEWS匯流新聞網》獨家專訪。大慧大和尚表示，能夠來到不丹，代表我們漢傳佛教在這樣的壇城上面，用我們漢傳的方式來誦經祈福，為世界和平做一份貢獻，這是非常難得的因緣，千載一時、一時千載，「我非常感動。今生修行，能夠有這樣的法緣，來跟廣大的、世界各地的高僧匯集在不丹，非常感恩顛津仁波切的安排。」

廣告 廣告

【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教 大慧大和尚唯一代表 締造歷史性一刻 21

顛津仁波切曾經在台留學10年、他是不丹最大的轉世祖古，深受不丹皇室倚重，擔任全不丹皇家寺院管理人及不丹皇家女眾佛學院管理人；這次大慧大和尚來到不丹，正是他多年來首次且唯一向國王推薦的人選。

顛津仁波切向《CNEWS匯流新聞網》表示，大慧大和尚及台灣代表團能夠圓滿參與這次和平祈願大會，他感到非常開心，「今天這個因緣已經超過了文字跟語言，可能是做夢一樣的。」

【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教 大慧大和尚唯一代表 締造歷史性一刻 23

大慧大和尚是這次大會漢傳佛教唯一代表，他在蔚藍無雲的不丹天空下許願，「在這動盪不安的時代，願佛法的力量如同雪山之水，清涼而綿長，滋潤每一顆乾渴的心靈。願世界和平，願眾生離苦得樂，願三乘佛法在未來更加興盛，願慈悲與智慧的光明照遍世界每一個角落、願天下無災無難、願人人心中都能開出菩提的蓮花。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】一佛一世界兩大推手 斯里蘭卡國師阿努魯達 台灣廣修禪寺大慧法師 緣起不滅20年

【有影】菩提樹下 大白塔前 一佛一世界獲斯里蘭卡僧王加持 大慧法師：願訪諸多善知識 究竟成佛

【文章轉載請註明出處】